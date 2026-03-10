Выставка «Важные птицы»

Музей современного искусства Эрарта с радостью анонсирует выставку, посвященную творчеству талантливого художника-графика, иллюстратора и востоковеда Ксении Лавровой. На этой выставке зрителей ждут воображаемые портреты, на которых изображены короли, красавицы и экзотические птицы, которые, словно из другого мира, смотрят на нас своими выразительными глазами. Это событие станет настоящим подарком для тех, кто любит путешествовать по миру через призму искусства и стремится узнать больше о различных культурах.

Выставка под названием «Парад важных птиц» представляет собой удивительное путешествие от исторических личностей, таких как Людовик XIV и Джакомо Казанова, до мифических героев восточных легенд и знаменитых красавиц, таких как Ян-гуйфэй. Работы Ксении Лавровой отличаются тонкой графикой и изысканным декоративным фарфором, создавая настоящую симфонию цвета и орнамента. Художница органично чувствует себя на пересечении различных культур и народов, что позволяет ей создавать уникальные произведения искусства, в которых переплетаются традиции и современные веяния.

Одной из самых впечатляющих работ Ксении является воображаемый портрет Людовика XIV, короля Франции, который стал символом абсолютной монархии и одним из ориентиров для Петра I. На этом портрете стареющий король, погруженный в собственный парик, напоминающий червей, вызывает у зрителя размышления о бренности власти и неизбежности старости и смерти. Надменное выражение лица Людовика заставляет задуматься о том, что даже самые могущественные личности не могут избежать судьбы. Этот портрет перекликается с изображением Джакомо Казановы, который также представлен на выставке. Легендарный любовник, доживший до преклонных лет, оказался в весьма скромных условиях, работая библиотекарем в замке графа Вальдштейна, где ему приходилось терпеть унижения. В этом контексте портрет Казановы, изображенного как старую экзотическую птицу в клетке, с воротником, развевающимся как крыло, символизирует утрату прежней подвижности, но в то же время обретение внутренней свободы через творчество и написание мемуаров, которые обеспечили ему бессмертие.

На другом воображаемом портрете Ксения Лаврова представляет Ян-гуйфэй, знаменитую китаянку, наложницу императора Сюань-цзуна, которая, несмотря на свою красоту и статус, оказалась втянутой в политические интриги. Смотрящая в глаза зрителю, она, словно предчувствуя свою трагическую судьбу, вызывает ассоциации с неизбежностью и судьбой. Несмотря на то что ее жизнь закончится трагически — она будет задушена по приказу своего возлюбленного, образ Ян-гуйфэй навсегда останется в народной памяти как символ красоты и нежности, перед которой смущенно склонялись цветы.

Работы Ксении Лавровой, вдохновленные Японией, Африкой и арабской культурой, также занимают важное место в ее творчестве. Каждое произведение, созданное художницей, передает дух и атмосферу тех культур, которые она исследует. Лаврова удается преодолеть прикладной характер иллюстрации, создавая произведения, которые не только эстетически привлекательны, но и глубоко содержательны. Каждая работа становится окном в другой мир, позволяя зрителям прикоснуться к культуре и истории, которые она представляет.

Даты проведения выставки: 13 марта 2026 — 31 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург