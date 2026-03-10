ента новостей

19:54
Премьера спектакля «Карлик Нос»
15:37
Выставка «Важные птицы»
15:01
В Петербурге стартовала неделе борьбы с гепатитом С
14:51
В Колпино возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с участием автобуса и иномарки
14:44
Молодого москвича задержали за обман пожилой жительницы Соснового Бора
14:32
Спектакль – балет «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
14:29
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
14:25
Во Фрунзенском районе задержали стрелка из аэрозольного пистолета
14:20
На Турбинной улице конфликт мужчин завершился применением лопаты и газового баллончика
14:15
В Петербурге с поличным поймали похитителей товаров из ПВЗ на Московском проспекте
21:56
В районе поселка Сосоново в лобовом ДТП легковушки с автобусом погибли два человека
22:19
СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
15:52
В Ленобласти дан старт IV Архитектурному конкурсу для студентов
15:44
В Невском районе с 7 марта ограничат движение транспорта
15:41
В Петербурге гражданам «серебряного возраста» помогут освоить мессенджер MAX
11:54
На проспекте Народного Ополчения электровелосипедист сбил 5-летнего мальчика
11:49
В Петербурге задержали девушку, подозреваемую в ограблении магазина на проспекте Ветеранов
11:45
В Петербурге администраторшу кальян-бара задержали за незаконный оборот наркотиков
11:40
В Петербурге задержали наркосбытчика, распространявшего запрещенку «из рук в руки»
20:57
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа
20:36
В Петербурге наградили победителей конкурса «Кадет года-2026»
20:34
В Смольном вручили Золотую звезду Героя России семье погибшего на СВО Андрея Онькина
20:28
Беглов наградил выдающихся жителей Петербурга
20:26
Беглов наградил Ксению Шойгу знаком отличия «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
11:21
В Петербурге 18-летний юноша отобрал телефон у фармацевта
11:16
В Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве
11:10
В Петербурге задержали троих налетчиков на гипермаркеты
11:07
В Петербурге задержали стрелков по автобусу из пневматики
10:20
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют два съезда
10:06
Беглов и Бельский провели сегодня встречу с активом общественных организаций ветеранов и блокадников
Питерец.ру » Культура » Выставка «Важные птицы»

Выставка «Важные птицы»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта приглашает на выставку художника-графика, иллюстратора и востоковеда Ксении Лавровой

Музей современного искусства Эрарта с радостью анонсирует выставку, посвященную творчеству талантливого художника-графика, иллюстратора и востоковеда Ксении Лавровой. На этой выставке зрителей ждут воображаемые портреты, на которых изображены короли, красавицы и экзотические птицы, которые, словно из другого мира, смотрят на нас своими выразительными глазами. Это событие станет настоящим подарком для тех, кто любит путешествовать по миру через призму искусства и стремится узнать больше о различных культурах.

Выставка под названием «Парад важных птиц» представляет собой удивительное путешествие от исторических личностей, таких как Людовик XIV и Джакомо Казанова, до мифических героев восточных легенд и знаменитых красавиц, таких как Ян-гуйфэй. Работы Ксении Лавровой отличаются тонкой графикой и изысканным декоративным фарфором, создавая настоящую симфонию цвета и орнамента. Художница органично чувствует себя на пересечении различных культур и народов, что позволяет ей создавать уникальные произведения искусства, в которых переплетаются традиции и современные веяния.

Одной из самых впечатляющих работ Ксении является воображаемый портрет Людовика XIV, короля Франции, который стал символом абсолютной монархии и одним из ориентиров для Петра I. На этом портрете стареющий король, погруженный в собственный парик, напоминающий червей, вызывает у зрителя размышления о бренности власти и неизбежности старости и смерти. Надменное выражение лица Людовика заставляет задуматься о том, что даже самые могущественные личности не могут избежать судьбы. Этот портрет перекликается с изображением Джакомо Казановы, который также представлен на выставке. Легендарный любовник, доживший до преклонных лет, оказался в весьма скромных условиях, работая библиотекарем в замке графа Вальдштейна, где ему приходилось терпеть унижения. В этом контексте портрет Казановы, изображенного как старую экзотическую птицу в клетке, с воротником, развевающимся как крыло, символизирует утрату прежней подвижности, но в то же время обретение внутренней свободы через творчество и написание мемуаров, которые обеспечили ему бессмертие.

На другом воображаемом портрете Ксения Лаврова представляет Ян-гуйфэй, знаменитую китаянку, наложницу императора Сюань-цзуна, которая, несмотря на свою красоту и статус, оказалась втянутой в политические интриги. Смотрящая в глаза зрителю, она, словно предчувствуя свою трагическую судьбу, вызывает ассоциации с неизбежностью и судьбой. Несмотря на то что ее жизнь закончится трагически — она будет задушена по приказу своего возлюбленного, образ Ян-гуйфэй навсегда останется в народной памяти как символ красоты и нежности, перед которой смущенно склонялись цветы.

Работы Ксении Лавровой, вдохновленные Японией, Африкой и арабской культурой, также занимают важное место в ее творчестве. Каждое произведение, созданное художницей, передает дух и атмосферу тех культур, которые она исследует. Лаврова удается преодолеть прикладной характер иллюстрации, создавая произведения, которые не только эстетически привлекательны, но и глубоко содержательны. Каждая работа становится окном в другой мир, позволяя зрителям прикоснуться к культуре и истории, которые она представляет.

Даты проведения выставки: 13 марта 2026 — 31 мая 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

