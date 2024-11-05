Выставка «В гостях у Минотавра»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Эдуарда Мхояна, чьи произведения отражают состояние самой жизни, всегда полной конфликтов и поисков.

Скульптуры Эдуарда Мхояна, представленные на выставке, не отличаются большими размерами, но имеют потенциал на то, чтобы вырасти в монументы. Это работы разных лет, выполненные в разных материалах. Несмотря на это, экспозиция вполне целостна: отдельные произведения объединяет общая тема — анималистика. Если угодно, философская анималистика, ведь речь идет о благороднейших мифических существах, принадлежащих разным культурам. Это и олень с золотыми рогами, и черепаха, несущая на себе если не весь мир, то как минимум древнее ритуальное сооружение, и похищающий Солнце хамелеон, и, разумеется, сфинксы. Если скульптор берется за образ коня, то это непременно конь Александра Македонского, если за волчицу, то это волчица-мать. Истинного драматизма и монументального величия мастер добивается при обращении к теме животного начала в человеке. Именно так, а не наоборот.

Центральное место на выставке занимает фигура Минотавра — существа, которое издавна символизировало двойственность человеческой природы. Здесь художник продолжает традицию Пабло Пикассо, который на протяжении многих лет исследовал этот образ в своих рисунках и даже ассоциировал его с самим собой. Минотавр Мхояна — тоже своего рода автопортрет — дикий и страстный персонаж, в печальном взгляде которого прочитывается обреченность на гибель. Он предстает не чудовищем, а трагическим героем — носителем внутреннего конфликта, характерного исключительно для человека.

Заключенный в лабиринте Минотавр, по мнению Фрейда, символизирует запутанные и темные стороны бессознательного. Это нечто, что скрыто в наших собственных глубинах. Отражение страхов и стремлений к познанию, к свету. В таком контексте Минотавр — это не просто символ жестокости, но воплощение сложных, порой мучительных путей поиска истины​. Минотавр и герой, запертые в лабиринте, — это одно целое, двойники.

Представленный в экспозиции «Хранитель Луны» — еще одна печальная химера скульптора — держит между крыльев лунный диск — своего рода зеркало Солнца и символическое зеркало для зрителя.

Все эти существа, по словам самого художника, отражают состояние самой жизни, всегда полной конфликтов и поисков. Общение с мифическим персонажем — это диалог с самим собой и тягостный поиск ответов на вопросы, от которых мы зачастую отмахиваемся, погружаясь в рутину. А встреча с ними в музейном зале — хороший повод завершить свои дела в лабиринте.

Эдуард Мхоян. В гостях у Минотавра

Даты проведения выставки: 8 ноября 2024 — 9 февраля 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург