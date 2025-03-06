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Питерец.ру » Культура » Выставка «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»

Выставка «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Погружение в мир искусства: музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на художественную выставку «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА»

7 марта 2025 года в 18.00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие художественной выставки «ЧЕЛОВЕК – ГОРОД – СТРАНА» художника Сергея Данчева, представителя академического направления в живописи.

Художественная картина мира автора отличается ясностью и выразительностью. Стремление к большому формату в его исполнении звучит обоснованно и убедительно. За лаконичностью стилистики подачи раскрывается глубина и многослойность, стремление выйти за пределы обыденности и широко охватить мир.

Представленные на выставке работы созданы в разные периоды. Один из циклов посвящён Петербургу. Парадный фасад Невы и Петропавловская крепость — излюбленные мотивы автора. Тема храма — отдельный путь творческих исканий Сергея Данчева. Образ разрушенной и возрождённой церкви родом из детства стал «маяком», к которому он возвращается постоянно. Немногословное или даже выразительно молчаливое изображение всегда наполнено символическим и сакральным смыслом.

В работах мастера природа становится одним из главных героев. Просторы разных уголков России предстают в разноцветье полей, загадочной и манящей привлекательности лесов, суровой и хрупкой красоте снежных покровов, в звонкой прозрачности опушки или пугающей лесной глуши. Творчество Сергея Данчева звучит по-современному ярко в следовании традиции, его работы интересны широкой зрительской аудитории – как знатокам, так и любителям искусства.

Выставка продлится до 30 марта 2025 года.

Вход свободный. 0+

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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