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Питерец.ру » Культура » Выставка Алана Хатагты "Нуар"

Выставка Алана Хатагты "Нуар"

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22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку Алана Хатагты

Музей Эрарта представляет выставку Алана Хатагты — живописные полотна, балансирующие на грани нуара и фантастического триллера с легким привкусом эротики

  • Картины-головоломки, которые показывают «ночную» сторону жизни
  • Сумеречное пространство, населенное людьми, животными и птицами
  • Работы, напоминающие кадры из киноленты с ускользающим сюжетом

Уроженец Северной Осетии, потомок древнего аланского народа, отметившегося в истории и культуре, Алан Хатагты уже более 20 лет живет в Санкт-Петербурге. За эти годы он сформировался как оригинальный автор и стал узнаваемой фигурой в современной художественной жизни города. Алан — многогранный и многоплановый художник, и «Нуар» — особенный и довольно неожиданный его проект, вдохновленный одноименным жанром.

Представленные на выставке в Эрарте работы выполнены в реалистической стилистике методом, напоминающим автоматическое письмо сюрреалистов. Каждая картина — словно мрачноватый кадр, случайно выхваченный из неизвестной киноленты с ускользающим сюжетом и множеством диалогов. Герои здесь максимально изолированы в кадре, погружены в сумеречное пространство. Подчас оказываясь в неожиданной компании крылатых и четвероногих, они позволяют ощутить атмосферу тревожной неопределенности и когнитивный диссонанс.

Алан Хатагты говорит о стилистике проекта так: «Жанровые границы размыты, и картина балансирует от нуара и джалло до фантастического триллера с легким привкусом эротики. Действие происходит знойной летней ночью в условной местности. Здесь герои выходят на свет, чтобы задать вопрос или обескуражить поступком. Множество персонажей и сюжетных линий претендуют на сходство с головоломкой. Иногда кажется, что ребус нам только привиделся или оказался настолько сложным, что гораздо легче представить, что его и не было никогда. Параноидальность, психологическое напряжение, эпизоды, запутывающие и без того загадочное и нелинейное повествование».

В этих визуализированных всполохах подсознания словно проявляются страсть и тревожность по поводу разбитого, расколотого, неуправляемого, непредсказуемого, атомизированного и смертельно опасного вещества жизни, его «ночной» стороны. Художник пытается вовлечь зрителя в размышление, расшифровку, поиск смысла происходящего. Понимание того, что именно происходит, словно исчезает в окружающей тьме и не поддается прочтению — неизвестным остается то, что было до этого момента, и то, что произойдет дальше. Ведь это всего лишь одно мгновение из бесконечного «фильма». 

Музей современного искусства Эрарта

10 августа 2022 — 09 октября 2022

Санкт-Петербург, 29-я линия Васильевского острова, 2

Источник: Эрарта
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