Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»

В музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка Татьяны Нечеухиной под названием «Код памяти». Экспозиция предлагает взглянуть на библейские сюжеты через призму повседневности, где элементы бытового магизма помогают поддерживать хрупкий порядок вещей.

Главная идея выставки — художественное исследование незримых механизмов, через которые передается опыт поколений. Здесь переплетаются повседневная магия, ветхозаветные мотивы и даже современные реалии, вроде благодарности искусственному интеллекту. Особое место занимают лирические женские образы, охватывающие разные эпохи, но объединенные единым пространством памяти.

«Код памяти» — это индивидуальная система сохранения и передачи ценных знаний, формирующая общий культурный код человечества. Выставка исследует различные аспекты памяти, от коллективной и культурной до телесной, хранящей инстинктивные знания о мире, сформированные прошлым.

В работах Нечеухиной память обретает лирическое измерение. Ее героини, женщины разных возрастов, сталкиваются с похожими бытийными реалиями. Художница обращается к феномену бытового магизма, наблюдая, как старинные ритуалы и приметы, даже утратив первоначальный смысл, продолжают влиять на повседневную жизнь, стремясь сохранить ее гармоничный ритм.

Нечеухина с иронией показывает, как технологии трансформируют привычные уклады, при этом сами становясь частью обыденности. Художница переосмысляет мифы и ритуалы в контексте русской, советской и современной провинциальной жизни, подчеркивая общечеловеческое в своих произведениях. Картины, по мысли автора, подобно повестям Чехова, обладают многослойностью и глубиной.

Даты проведения выставки: 15 мая 2026 — 12 июля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург