ента новостей

20:38
На КАД будут закрыты площадки отдыха для водителей
20:34
Выставка Ольги Петровой «Цветные сны»
20:31
В Ленобласти на птицефабрикие произошла массовая драка
20:24
Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»
20:19
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 полностью перекроют
20:18
В Петербурге 13 мая завершится отопительный сезон
16:09
В Петербурге стартовала Неделя борьбы с гипертонией
15:56
На обходе Луги в составе федеральной трассы Р-23 введут реверсивное движение
11:57
Сотрудники экономической полиции посетили с проверкой бары и магазины Петербурга
11:47
В Петербурге задержали мужчину, похитевшего пожертвования в Свято-Троицком храме
20:39
Беглов поздравил с Днём Победы зрителей и участников праздничного концерта в Ледовом дворце
20:35
В Петербурге прошла акция «Бессмертный полк»
20:07
День Победы в Историческом парке!
20:05
Премьера спектакля "Собака на сене"
15:06
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
13:11
Более 300 петербургских школьников стали победителями и призёрами Всероссийской олимпиады
13:05
В Петербурге прошла масштабная полицейская операция «Нелегальный мигрант»
12:55
В Ленобласти задержали дебошира, избившего своего соотечественника
12:45
В Петербурге задержали поджигателей иномарки на Дачном проспекте
12:37
На проспекте Космонавтов ограбили 18-летнего студента
12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
21:04
Открытие социально-культурного фотопроекта «Сила регионов. Женщины, которые ведут за собой»
16:56
В Петербурге стартовал юношеский турнир по самбо «Победа»
16:17
Выставка «Пабло Пикассо. Параграфы»
12:34
В Кронштадте установят памятник художнику Василию Верещагину
12:31
В Колпино задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
12:17
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
12:10
Массовая драка в сквере на Суворовском проспекте закончилась уголовным делом
12:04
В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»

Выставка Татьяны Нечеухиной «Код памяти»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Татьяны Нечеухиной «Код памяти», 

В музее современного искусства «Эрарта» открылась выставка Татьяны Нечеухиной под названием «Код памяти». Экспозиция предлагает взглянуть на библейские сюжеты через призму повседневности, где элементы бытового магизма помогают поддерживать хрупкий порядок вещей.

Главная идея выставки — художественное исследование незримых механизмов, через которые передается опыт поколений. Здесь переплетаются повседневная магия, ветхозаветные мотивы и даже современные реалии, вроде благодарности искусственному интеллекту. Особое место занимают лирические женские образы, охватывающие разные эпохи, но объединенные единым пространством памяти.

«Код памяти» — это индивидуальная система сохранения и передачи ценных знаний, формирующая общий культурный код человечества. Выставка исследует различные аспекты памяти, от коллективной и культурной до телесной, хранящей инстинктивные знания о мире, сформированные прошлым.

В работах Нечеухиной память обретает лирическое измерение. Ее героини, женщины разных возрастов, сталкиваются с похожими бытийными реалиями. Художница обращается к феномену бытового магизма, наблюдая, как старинные ритуалы и приметы, даже утратив первоначальный смысл, продолжают влиять на повседневную жизнь, стремясь сохранить ее гармоничный ритм.

Нечеухина с иронией показывает, как технологии трансформируют привычные уклады, при этом сами становясь частью обыденности. Художница переосмысляет мифы и ритуалы в контексте русской, советской и современной провинциальной жизни, подчеркивая общечеловеческое в своих произведениях. Картины, по мысли автора, подобно повестям Чехова, обладают многослойностью и глубиной.

Даты проведения выставки: 15 мая 2026 — 12 июля 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
2-12-2025, 20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
3-04-2024, 13:00
Выставка Аллы Калачевой «С первого взгляда»
23-04-2026, 12:27
Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»
28-02-2023, 12:52
Выставка «Безымянная материя»
19-11-2023, 22:22
Выставка Андрея Попова «ПОвороты» в Эрарте

Происшествия на дорогах

6-05-2026, 12:33
В Белоострове автомобиль скорой помощи попал в ДТП
4-05-2026, 12:24
В Ленобласти юноша на квадроцикле серьезно пострадал после столкновения с деревом
29-04-2026, 10:56
В Красносельском районе в ДТП пострадал подросток на питбайке
28-04-2026, 16:14
На проспекте Ветеранов пьяный лихач на иномарке протаранил примакованный атомобиль
Наверх