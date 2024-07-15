Музей современного искусства Эрарта представляет выставочный проект «Красный угол»: 30 пермских художниц — 30 историй

Произведения, позволяющие заглянуть в потаенные уголки женской души

Необычный формат экспозиции, в котором каждая участница создает свой «красный угол»

Широкий спектр чувств и мироощущений, переданный через разнообразие стилей и художественных техник

Что помогает женщине переносить тяготы времени и, несмотря ни на что, радоваться жизни, заниматься домом и детьми, поддерживая привычный жизненный уклад? Интуиция? Традиция, заложенная предками? Природный инстинкт? Вера? Чувство долга? Или что-то еще?

Эта выставка-откровение позволяет заглянуть в потаенные уголки женской души, удивиться разнообразию героинь и почувствовать их единство, узнать в каждой из «рассказанных» ими историй — свою. Это редкий случай, когда женщины поведают постороннему человеку в лице случайного зрителя то, о чем не принято говорить даже с самыми близкими людьми.

Все, что таит в себе душа, и есть «красный угол». Туда пускают не всех, а только избранных. Мы оберегаем это место, запираем его на ключ или прикрываем шторками от посторонних глаз. И только в редкие моменты заглядываем туда и с трепетом созерцаем все тщательно отобранные ценности.

Что это за ценности? Каждая из участниц выставки ответит по-своему и, может быть, не «впрямую», но авторский монолог прозвучит непременно. И услышать его — задача зрителя.

Участницы проекта посредством жребия определили свое место в пространстве выставочного зала и представили собственный вариант красного угла, своеобразного «иконостаса», призванного рассказать о переживаниях и ценностях — как общих для многих женщин, так и глубоко личных.

В проекте участвуют 30 пермских художниц: Мария Архипова, Ксения Козлова, Мария Колыванова, Aнна Чугайнова, Ольга Субботина, Ольга Хромова, Mарина Еркович, Татьяна Нечеухина, Ирина Пьянкова, Анна Демидова, Елена Постнова, Виктория Ушакова, Ольга Коробейникова, Ксения Коробейникова, Анна Шайдурова, Анна Бурдина, Валентина Соловьева, Ольга Молчанова-Пермякова, Ксения Жорницкая, Ия Милашина, Ольга Никитина, Юлия Трубина, Татьяна Барышникова, Евгения Балдина, Mарина Кудрина, Яна Дорофеева, Елена Мургина-Загарских, Лидия Ерохина, Наталья Царевникова и Ева Нурулина.

Красный угол

Даты проведения выставки: 19 июля 2024 — 6 октября 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург