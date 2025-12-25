Выставка «Теплая луна»

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет выставку, посвященную творчеству Зои Ленденской-Большаковой. В этом проекте традиционное ремесло встречается с современными концепциями и подходами, создавая уникальные реальности и метафоры, которые заставляют зрителей задуматься о многом. Используемый в работах материал, обладающий глубокой исторической и культурной памятью, переосмысляется в контексте современного искусства, что позволяет ему обретать новые значения и интерпретации. Войлок, выбранный в качестве основного материала, становится основой для создания ткани самой действительности, а образы, возникающие в результате этого процесса, наводят на размышления о зыбком пространстве, хрупкой природе жизни и о возможном существовании жизни на других планетах.

Современное текстильное искусство, известное также как fiber art или волоконное искусство, формирует новый художественный язык на протяжении уже нескольких десятилетий, начиная с 1960-х годов прошлого века. Это направление, основанное на культурных традициях и технических достижениях, которые были накоплены на протяжении веков, сегодня органично вписывается в общий поток современного искусства, становясь важной его частью. Зоя Ленденская-Большакова описывает свою технику как «кусочки вещественности, вплетенные в ткань жизни», что подчеркивает её стремление соединить материальное и духовное, реальное и абстрактное.

В работах художницы волокно занимает центральное место: будь то вручную свалянные куски грубого войлока или структурированные переплетения нитей, они вместе создают новую реальность, которую она называет Лунным лесом. Шерсть, являющаяся основой всех её произведений, воспринимается как универсальный и многогранный материал, который позволяет создавать текстильные инсталляции, становящиеся средой для формирования нового слоя действительности. Эти инсталляции могут восприниматься как утопия или, наоборот, как антипастораль, в зависимости от точки зрения зрителя.

Одним из ключевых элементов выставки является работа под названием «Теплая луна» — метафорическое название, объединяющее множество тем и вопросов. Эта игра-инсталляция ведет нас к размышлениям о том, существует ли жизнь на других планетах, или же к вопросу о том, что скрыто на другой стороне Луны. Она также напоминает о хрупкости всего сущего, о балансе в природе и о границах наших исследований и понимания. Каждое произведение Зои Ленденской-Большаковой становится не просто объектом искусства, а настоящим пространством для диалога, в котором зритель может погрузиться в мир размышлений и открытий. Выставка в Эрарте — это уникальная возможность увидеть, как традиционные техники могут взаимодействовать с современными идеями, создавая новые формы искусства, которые актуальны и значимы в нашем времени.

Даты проведения выставки: 27 декабря 2025 — 22 марта 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург