В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию и приспособление для современного использования здания театра «Мюзик-Холл». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В 1901 году мастер петербургского модерна Григорий Ипполитович Люцедарский возвел на Артиллерийском острове павильон со стеклянным куполом и чугунным каркасом для Народного дома императора Николая II. Здание было построено на основе проекта Александра Никаноровича Померанцева: архитектор представил его в 1896 году на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В 1934 году, после пожара, здание было перестроено, а потом еще несколько раз реконструировалось.

Еще в 1928 году в Оперном зале Народного дома прошел премьерный спектакль «Ленинградского мюзик-холла». Музыкальным руководителем и главным дирижером этого театра был Исаак Дунаевский, в постановках участвовали Дмитрий Шостакович и художник Николай Акимов, а на сцене выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко: «Мюзик-холл» приобрел огромную популярность. Однако в 1937 году ленинградский «Мюзик-холл» - как и московский - был закрыт, поскольку считался носителем буржуазного искусства. Его второе рождение произошло в 1966 году. В конце 1970-х театру вновь отдали здание Оперного зала Народного дома, но первых зрителей «Мюзик-холл» принял только в 1988 году.

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено приспособление здания театра для современного использования. В ходе реализации проекта будет осуществлена пересадка здания на новые, заниженные, фундаменты для увеличения высоты подвального этажа: здесь разместят техническое и сценическое оборудование, а также помещения зрительского комплекса. Исторический уровень перекрытий вестибюля Малого зала занизят для безбарьерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Также будут созданы условия для доступа инвалидов в партер Большого и Малого залов. Санитарные узлы перепланируют с тем, чтобы воспользоваться ими могли все посетители, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, здесь восстановят исторический уровень перекрытия и высоты помещения, а ярусы зрительного зала вынесут так, чтобы зрители лучше видели сцену. Планируется и раскрытие проемов для обеспечения естественного освещения помещений. В подкупольном пространстве здания оборудуют репетиционный зал. Также в театре обустроят дополнительные санитарные узлы, душевые и помещения для отдыха актеров и работников театра.

Финансирование работ планируется осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Проектную документацию подготовило АО «КБ высотных и подземных сооружений».