Театр «Мюзик-Холл» официально будет носить имя Федора Шаляпина

8 марта на сцене театра «Мюзик-Холл» впервые выступил Мариинский театр — представил оперу «Борис Годунов».

Это одно из знаковых событий к 150-летию Федора Шаляпина, которое в Петербурге широко отмечают в 2023 году. И место выбрано не случайно. Сотрудничество с выдающимся деятелем искусств стало целой эпохой для Народного дома Императора Николая II, где сегодня располагается театр «Мюзик-Холл».

Гостей вечера приветствовал вице-губернатор Санкт‑Петербурга Борис Пиотровский.

«К юбилейном дате в Петербурге приурочено большое количество мероприятий и здесь, и в Мариинском театре – на любимых сценах выдающегося певца, а также в музеях и на других концертных площадках города. Но есть и поистине исторические события. Буквально через несколько дней «Мюзик-холл» закроется на масштабную реконструкцию и предстанет в обновленном виде уже через три года. Но изменятся не только зрительный зал и сцена, но и имя. Это будет Санкт‑Петербургский государственный Музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина», - отметил вице-губернатор.

В представленной опере «Борис Годунов» титульную партию исполнил прославленный российский бас Ильдар Абдразаков, ставший триумфатором на премьере оперы в миланском Ла Скала в декабре 2022 года. За дирижерским пультом — маэстро Валерий Гергиев. В постановке также приняли участие солисты, хор и симфонический оркестр Мариинского театра.

Спектакль показан в сценической версии с видеодекорациями художника Петра Окунева, основанной на легендарном спектакле Андрея Тарковского, который с 1990 года идет в Мариинском театре благодаря инициативе Валерия Гергиева.

А уже 10 марта на сцене «Мюзик-Холла» стоится прощальный концерт «Шаг в будущее» перед закрытием театра на реконструкцию.