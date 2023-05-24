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Питерец.ру » Культура » Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина

Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоено имя выдающегося оперного певца Федора Шаляпина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О присвоении Санкт‑Петербургскому государственному автономному учреждению культуры «Музыкальный театр» имени Ф.И.Шаляпина».

Жизнь выдающегося деятеля культуры, оперного и камерного певца Федора Шаляпина тесно связана с городом на Неве. В 1975 году в доме на улице Графтио был открыт первый в России государственный музей артиста. В настоящее время Дом-музей Ф.И.Шаляпина является филиалом Санкт‑Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Шаляпин выступал в том числе в Оперном зале Народного дома императора Николая II, в котором в настоящее время располагается театр, теперь носящий его имя (Александровский парк, дом 4). Перед зданием театра на территории Александровского парка также установлен закладной камень.

Репертуар театра в настоящее время включает оперные и музыкальные спектакли, концерты классической музыки.

Источник: Администрация Петербурга
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