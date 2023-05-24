Санкт‑Петербургскому музыкальному театру присвоили имя Федора Шаляпина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О присвоении Санкт‑Петербургскому государственному автономному учреждению культуры «Музыкальный театр» имени Ф.И.Шаляпина».

Жизнь выдающегося деятеля культуры, оперного и камерного певца Федора Шаляпина тесно связана с городом на Неве. В 1975 году в доме на улице Графтио был открыт первый в России государственный музей артиста. В настоящее время Дом-музей Ф.И.Шаляпина является филиалом Санкт‑Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Шаляпин выступал в том числе в Оперном зале Народного дома императора Николая II, в котором в настоящее время располагается театр, теперь носящий его имя (Александровский парк, дом 4). Перед зданием театра на территории Александровского парка также установлен закладной камень.

Репертуар театра в настоящее время включает оперные и музыкальные спектакли, концерты классической музыки.