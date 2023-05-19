В Шереметевском дворце открылась выставка «Царь Фёдор»

Авторы выставки взяли за основу книгу воспоминаний Шаляпина «Маска и душа», чтобы проникнуть в «творческую лабораторию» певца, показать внутренний процесс работы над ролью, рождение сценического образа.

Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Первый зал — детство и юность — посвящен ярким детским впечатлениям Шаляпина, которые впоследствии оказались решающими в выборе профессионального пути. В фотографиях Казани и ее пригородов, где провел свое детство будущий великий певец, мемориальных вещах, живописных работах Бориса Кустодиева, Ивана Богданова, Исаака Левитана предстает мир, сформировавший творческую природу Шаляпина, зародивший в нем любовь к театру и сцене. Эмоциональный аккорд этой части экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из низов, из народа, из самых недр земли русской.

Второй зал выставки посвящен сценическим образам певца — Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Фарлафа, Олоферна, Варяжского гостя, Мельника, Демона, Досифея, Дон Кихота, Дона Базилио. Посетители познакомятся с живописными и графическими портретами артиста в ролях и в жизни работы крупнейших русских художников — Бориса Кустодиева, Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова, Георгия Верейского. Здесь будут представлены скульптуры Марка Антокольского, картина Вячеслава Шварца, рисунки Михаила Врубеля, которыми вдохновлялся Шаляпин при работе над ролями. Особо ценные экспонаты зала — роскошные сценические костюмы певца.

В центре Оружейного зала воссоздана грим-уборная Шаляпина в Мариинском театре — место перевоплощения артиста в своих героев, его творческая лаборатория. Помимо сохранившихся мемориальных предметов, здесь будут его автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Важный штрих к творческому портрету Шаляпина — образ его невоплощенной мечты: певец хотел построить для артистов на скале Пушкина в Крыму «Замок искусства». Купил землю, заказал известному архитектору И. Фомину проект, начал строительство. Но работы были прекращены вскоре после революции. Четыре эскиза этого замка, хранящиеся в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, будут представлены в экспозиции.

Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре — текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и неповторимый голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара. На выставке будут показаны фрагменты художественных фильмов «Дон Кихот» и «Дочь Пскова» с участием артиста, а также уникальная кинохроника, на которой Шаляпин запечатлен в непринужденной обстановке с семьей, друзьями, коллегами.

Выставка «Царь Фёдор» открыта для посетителей с 19 мая по 22 октября 2023 года.