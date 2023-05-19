ента новостей

15:52
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт‑Петербурге Александр Абросимов покинул свой пост
15:42
Яндекс запускает собственное производство оборудования
15:28
Hard Rock Orchestra представляет: самое жаркое событие июня в Санкт-Петербурге!
15:26
В Шереметевском дворце открылась выставка «Царь Фёдор»
15:22
Выставка «Санкт‑Петербург и Вьетнам: дружба, проверенная временем»
13:21
Александр Бельский принял участие в открытии выставки инновационной техники
13:16
В Отрадном ссора двух мужчин завершилась стрельбой из травматики
13:05
В Петербурге вынесен приговор в отношении мужчины, совершившего убийство с особой жестокостью летом 2004 года
13:00
В поселке Колосково заработал новый распределительный газопровод
12:57
Петербуржцы подарили Беглову на 67-летие билет в Баку и пожелали не возвращаться
12:46
Книги и сценарии из разрушенного театра в Мариуполе станут экспонатами выставки о СВО
12:30
В Петербурге задержали трех "ворожей", обманувших пожилую женщину
12:15
На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб
12:08
В Шушарах иномарка сбила 9-летнего мальчика
11:59
В центре Петербурга задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин
11:48
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
11:45
В Пушкине задержан рецидивист ограбивший женщину в Александровском парке
11:25
В Петербурге у матроса отобрали сумку с 8500 долларов США
10:29
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой Мурманским шоссе перекроют две полосы движения
10:26
Выставка «Мистический Петербург. Город, которого нет»
10:20
В Петербурге задержали серийного «карманника»
10:14
В Ленобласти из офиса в промзоне «Горелово – север» вынесли два сейфа
09:58
В Петербурге росгвардейцы оказали помощь сломавшей руку женщине
09:44
На трассе «Кола» грузовой "Форд" столкнулся с прицепом дорожной службы
09:37
В Ленобласти «Газель» наехала на столб и приземлилась в кювете
09:30
В Красногвардейском районе девушка погибла при падении с высоты
23:20
В Тихвине задержали троих по подозрению в групповом растлении девочек
23:11
Два канадца, Кубалик и Тёммернес отличились повышенной результативностью в очередных матчах ЧМ – 2023 по хоккею
22:10
Нападющий СКА Дмитрий Яшкин получил «Золотую клюшку», став самым ценным игроком регулярного сезона – 2022/2023, защитник СКА Александр Никишин вошёл в символическую пятёрку
19:27
В общественном пространстве «СреДА!» открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Шереметевском дворце открылась выставка «Царь Фёдор»

В Шереметевском дворце открылась выставка «Царь Фёдор»

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
К 150-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина в Шереметевском дворце открылась выставка «Царь Фёдор»

Авторы выставки взяли за основу книгу воспоминаний Шаляпина «Маска и душа», чтобы проникнуть в «творческую лабораторию» певца, показать внутренний процесс работы над ролью, рождение сценического образа.

Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Первый зал — детство и юность — посвящен ярким детским впечатлениям Шаляпина, которые впоследствии оказались решающими в выборе профессионального пути. В фотографиях Казани и ее пригородов, где провел свое детство будущий великий певец, мемориальных вещах, живописных работах Бориса Кустодиева, Ивана Богданова, Исаака Левитана предстает мир, сформировавший творческую природу Шаляпина, зародивший в нем любовь к театру и сцене. Эмоциональный аккорд этой части экспозиции — скульптура современного художника Нестора Энгельке «Корни Шаляпина», воплотившая в себе мощный образ таланта, вышедшего из низов, из народа, из самых недр земли русской.

Второй зал выставки посвящен сценическим образам певца — Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Фарлафа, Олоферна, Варяжского гостя, Мельника, Демона, Досифея, Дон Кихота, Дона Базилио. Посетители познакомятся с живописными и графическими портретами артиста в ролях и в жизни работы крупнейших русских художников — Бориса Кустодиева, Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова, Георгия Верейского. Здесь будут представлены скульптуры Марка Антокольского, картина Вячеслава Шварца, рисунки Михаила Врубеля, которыми вдохновлялся Шаляпин при работе над ролями. Особо ценные экспонаты зала — роскошные сценические костюмы певца.

В центре Оружейного зала воссоздана грим-уборная Шаляпина в Мариинском театре — место перевоплощения артиста в своих героев, его творческая лаборатория. Помимо сохранившихся мемориальных предметов, здесь будут его автозарисовки, эскизы гримов и шаржи, представляющие Шаляпина как замечательного художника. Важный штрих к творческому портрету Шаляпина — образ его невоплощенной мечты: певец хотел построить для артистов на скале Пушкина в Крыму «Замок искусства». Купил землю, заказал известному архитектору И. Фомину проект, начал строительство. Но работы были прекращены вскоре после революции. Четыре эскиза этого замка, хранящиеся в Музее архитектуры имени А. В. Щусева, будут представлены в экспозиции.

Выставка сопровождается аудиоспектаклем. В его основу положены тексты воспоминаний и писем, в которых Шаляпин рассказывает о своей жизни и работе в театре — текст читает Пётр Захаров. В аудиоспектакле зазвучит и неповторимый голос самого певца, исполняющего хиты своего репертуара. На выставке будут показаны фрагменты художественных фильмов «Дон Кихот» и «Дочь Пскова» с участием артиста, а также уникальная кинохроника, на которой Шаляпин запечатлен в непринужденной обстановке с семьей, друзьями, коллегами.

Выставка «Царь Фёдор» открыта для посетителей с 19 мая по 22 октября 2023 года.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2018, 10:56
Концерт камерной музыки для мандолины «РАЗУМ и ЭМОЦИИ»
9-03-2023, 15:04
Театр «Мюзик-Холл» официально будет носить имя Федора Шаляпина
22-03-2021, 22:07
Выставка «Кто ты, папа русского стендапа?»
5-05-2018, 17:40
Выставка «Красавец мужчина. Русский модник на театре»
30-03-2021, 16:50
Дом-музей Ф. И. Шаляпина станет «домом» для комиков в начале апре-ля
15-03-2016, 11:38
Выставка Романа Богданова - "Fake"

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 12:15
На 141 километре КАД "Шкода" влетела в поливальную машину. Водитель иномарки погиб
0
64
Сегодня, 12:08
В Шушарах иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
73
Сегодня, 11:48
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнюю велосипедистку
0
85
Сегодня, 09:44
На трассе «Кола» грузовой "Форд" столкнулся с прицепом дорожной службы
Наверх