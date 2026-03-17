Питерец.ру » Культура » Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"

Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Балтийский дом
В Международный день театра, в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится первая премьера юбилейного года (в 2026 году театр отметит 90-летие). 

27 марта, в 19:00, в рамках Международного дня театра, в театре-фестивале «Балтийский дом» пройдет долгожданная первая премьера, приуроченная к юбилейному году театра, который в 2026 году отметит свои 90 лет. В этот особенный вечер зрители смогут увидеть спектакль под названием «Про любовь», основанный на пьесе выдающегося драматурга Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Постановку осуществила талантливая режиссер Александра Мамкаева, известная своим умением глубоко передавать эмоциональные нюансы человеческих отношений.

Эта пьеса стала поистине знаковой для Радзинского, поскольку после своего дебюта в 1964 году на сцене московского театра «Ленком», где ее поставил знаменитый Анатолий Эфрос, она быстро завоевала популярность и была поставлена на сценах множества театров по всей стране. Одной из самых запоминающихся версий этой пьесы стала постановка в Ленинграде на сцене БДТ, где главную роль исполнила великолепная Татьяна Доронина. Кроме того, вскоре после этого на экраны советского кинематографа вышел фильм Георгия Натансона «Ещё раз про любовь», в котором также блистали Татьяна Доронина и Александр Лазарев.

Главный герой пьесы, молодой ученый по имени Электрон Евдокимов, делится с нами своей философией о любви, утверждая, что «людям моложе ста двух лет свойственна вера в "необыкновенную встречу"». И такая встреча действительно происходит, когда он знакомится со стюардессой Наташей в уютном кафе. Несмотря на то, что они совершенно разные, их отношения развиваются, и каждая страница их любви становится новым шагом к высоте, с которой уже невозможно спуститься обратно, не разбив сердце.

Режиссер Александра Мамкаева, известная своими успешными спектаклями «Попрыгунья» и «Душечка», вновь обращается к теме любви, которая является центральной в ее новой работе. Она подчеркивает, что эта весенняя премьера посвящена идее о том, что счастье возможно только в моменте «здесь и сейчас». Любовь, по ее мнению, является самым хрупким из чувств, и мы никогда не можем предсказать, сколько времени нам отпущено для того, чтобы наслаждаться ею. Вопрос, который ставится в спектакле, заключается в том, как поймать тот самый момент, когда у нас еще есть шанс встретиться со своей судьбой. Умеем ли мы ценить тех, кто рядом с нами, пока они еще здесь?

История Наташи и Евдокимова становится для каждого зрителя возможностью прожить свой собственный опыт любви и задуматься о своих отношениях. В спектакле принимают участие талантливые актеры, среди которых Анастасия Подосинникова, Роман Дряблов, Виктория Зайцева, Мария Лысюк, Сергей Ионкин, Олег Коробкин, Герман Чернов и Дмитрий Ладыгин. Каждое их выступление обещает быть наполненным искренностью и эмоциональной глубиной.

Сценография и костюмы для спектакля были разработаны Екатериной Гофман, которая создала уникальный визуальный ряд, подчеркивающий атмосферу произведения. Музыкальное оформление, выполненное Екатериной Вербицкой, добавляет дополнительный слой эмоционального восприятия, а художник по свету Евгений Петровский создает магическую игру света, которая усиливает эффект от происходящего на сцене. Режиссер по пластике Анна Тугушева отвечает за динамику движения актеров, а автор видеоконтента Мария Петрова (Фоменко) добавляет современные элементы в традиционную театральную форму. Исполнительный продюсер Елена Травина обеспечивает высокое качество реализации проекта.

