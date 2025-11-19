Спектакль «Ни дать, ни зять»

Громкое театральное событие 2024 года!

31 января на сцене Дворца искусств Ленинградской области (пл. Стачек, д. 4) состоится премьера комедийного спектакля "НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!", в котором участники популярного шоу "Уральские Пельмени" впервые выступят в ансамбле с ведущими актерами московских театров.

Эта искрометная и динамичная комедия, вдохновленная реальными событиями, затрагивает актуальные и близкие каждому зрителю вопросы: жилищный кризис, сложность взаимоотношений между поколениями, а также комичное противостояние между тещей и зятем.

"Ни дать, ни зять!" – это история, полная неожиданных поворотов сюжета, ярких переживаний и драматических коллизий. Благодаря талантливой игре актеров в зале создается атмосфера, пронизанная любовью, грустью и безудержным смехом.

В спектакле принимают участие известные артисты театра и кино: Роман Постовалов, Илана и Яна Крайновы, Олег Акулич, Сергей Холмогоров и Марина Гайзидорская. Режиссером постановки является Олег Акулич, авторами пьесы и музыки – Денис Тарасов и Елена Гордеева.

В центре сюжета – молодая пара, решившая оформить фиктивный развод для получения ипотечного кредита. Однако, когда об этом узнает теща, она видит в разводе шанс избавиться от нелюбимого зятя.

Пьеса повествует об эпизоде из жизни семьи Мухиных, который кардинально меняет их взаимоотношения. Узнав о фиктивном разводе, теща разжигает такой конфликт, что под угрозой оказываются семейные узы, а отношения Толи и Кати оказываются на грани разрыва. Чем закончится эта история? Приходите и узнайте!

Начало представления в 19:00.