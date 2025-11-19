ента новостей

19:53
Спектакль «Ни дать, ни зять»
19:48
Антон Немкин: уязвимость WhatsApp — признак архитектурной непродуманности сервиса
19:43
На Ладожском мосту на два месяца перекроют две полосы движения
12:27
В Пушкине состоялись межмуниципальные соревнования по спортивной гимнастике
12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
12:10
В Ленобласти задержали подозреваемую в серии мошенничеств
12:05
В Петроградском районе подростка изобличили в грабеже
12:01
На проспекте Художников конфликт в парадной закончился реанимацией для 19-летнего парня
11:56
В Петербурге пьяный мужчина поджог дверь соседской квартиры
11:52
Житель Якутии подозревается в поножовщине в центре Петербурга
11:45
В Ленобласти трое подростки похитили сейф из Храма в деревне Хиттолово
20:18
В Петербурге хотят создать реестр ремесленников
20:15
В Петербурге прошел международный молодежный форум
20:11
В Петербурге начинают строить атомоход «Сталинград»
14:10
Театрализованное представление «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
14:05
В Петербурге увеличат стоимость патента для трудовых мигрантов
11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
11:18
В Приморском районе отремонтировано более 14 км проезжей части и тротуаров
11:14
В Выборге задержали подозреваемого в краже из частного дома
11:11
В Петербурге задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионера с Белградской улицы
19:56
В Петергофе состоялась экскурсия для участников СВО
19:50
В Мариинском дворце открылась выставка «Муза особенного Петербурга»
12:55
В доме Пашкова полностью завершены реставрационные работы
12:44
Под Петербургом состоялись ходовые испытания «Тачанки»
12:38
Выставка Ивана Покидышева «Странствующие в темноте»
12:34
Выставка Константина Карташевского «Сферы и отражения»
11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
11:49
На проспекте Художников мужчина избил пьяного прохожего около магазина
11:44
В Московском районе задержали стрелка по кошкам
11:41
Полицейские провели проверку водителей в центре Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Спектакль «Ни дать, ни зять»

Спектакль «Ни дать, ни зять»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Впервые актеры из шоу «Уральские Пельмени» сыграют не в шоу, а в большой уморительной комедии «НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!»

Громкое театральное событие 2024 года!

31 января на сцене Дворца искусств Ленинградской области (пл. Стачек, д. 4) состоится премьера комедийного спектакля "НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!", в котором участники популярного шоу "Уральские Пельмени" впервые выступят в ансамбле с ведущими актерами московских театров.

Эта искрометная и динамичная комедия, вдохновленная реальными событиями, затрагивает актуальные и близкие каждому зрителю вопросы: жилищный кризис, сложность взаимоотношений между поколениями, а также комичное противостояние между тещей и зятем.

"Ни дать, ни зять!" – это история, полная неожиданных поворотов сюжета, ярких переживаний и драматических коллизий. Благодаря талантливой игре актеров в зале создается атмосфера, пронизанная любовью, грустью и безудержным смехом.

В спектакле принимают участие известные артисты театра и кино: Роман Постовалов, Илана и Яна Крайновы, Олег Акулич, Сергей Холмогоров и Марина Гайзидорская. Режиссером постановки является Олег Акулич, авторами пьесы и музыки – Денис Тарасов и Елена Гордеева.

В центре сюжета – молодая пара, решившая оформить фиктивный развод для получения ипотечного кредита. Однако, когда об этом узнает теща, она видит в разводе шанс избавиться от нелюбимого зятя.

Пьеса повествует об эпизоде из жизни семьи Мухиных, который кардинально меняет их взаимоотношения. Узнав о фиктивном разводе, теща разжигает такой конфликт, что под угрозой оказываются семейные узы, а отношения Толи и Кати оказываются на грани разрыва. Чем закончится эта история? Приходите и узнайте!

Начало представления в 19:00.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-04-2023, 13:40
Мюзикл для всей семьи «Гадкий утенок»
2-04-2024, 14:21
Премьера спектакля «Ретро»
26-02-2024, 20:18
Премьера спектакля «Дорогая Елена Сергеевна»
10-09-2025, 13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12-12-2012, 16:38
На сцене ДК Выборгский премьера спектакля «Мы не одни, дорогая!»
9-02-2023, 14:06
На большой сцене «Театра на Васильевском» состоится премьера спектакля «Провинциальные анекдоты»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
Вчера, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
17-11-2025, 11:53
В поселке Шапки водитель иномарки погиб в ДТП с погрузчиком
10-11-2025, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
Наверх