Балет «Щелкунчик» на сцене Эрмитажного театра

Погрузитесь в волшебную рождественскую атмосферу под звуки гениальной музыки Чайковского и восхититесь безупречным мастерством артистов балета, чтобы поверить в сказку. Приглашаем вас 20 июля в Эрмитажный театр, где труппа «Санкт-Петербургского балета» под управлением Дмитрия Рудаченко представит трогательную историю Маши и Щелкунчика, полную зимнего очарования, для всей семьи.

Действие разворачивается в доме Штальбаумов, где в канун Рождества собираются гости. Советник Дроссельмейер преподносит детям кукол, приводимых в движение заводным механизмом, а для своей крестницы Мари создает необычного Щелкунчика, предназначенного для колки орехов. Ночью Мари видит сон, в котором Щелкунчик оживает и вступает в бой с Мышиным королем. Вместе они отправляются в волшебное путешествие, где Щелкунчик преображается в прекрасного принца, и Мари кружится с ним в чарующем танце.

«Санкт-Петербургский Балет», основанный в 2011 году, знакомит балетоманов всего мира с молодыми талантами классического танца. У истоков коллектива стоял Николай Боярчиков, выдающийся балетмейстер, народный артист России, профессор Санкт-Петербургской консерватории, лауреат Государственной премии и премии «Золотой софит». В настоящее время труппа регулярно выступает в Эрмитажном театре, ДК им. Ленсовета и БДТ им. Товстоногова, а также активно гастролирует по Европе и Азии.

Труппой руководит Дмитрий Рудаченко, выпускник АРБ им. Вагановой, ранее ведущий солист Малого театра оперы и балета им. Мусоргского (Михайловского театра) и SPBT. Он готовит артистов к престижным международным конкурсам и занимается преподавательской деятельностью. В репертуаре труппы – классические балеты «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Жизель», «Кармен» и «Шопениана», а также постановки современных хореографов. Среди ведущих солисток – Елена Коцюбира, лауреат международных конкурсов, и Лариса Корсакова, отличающаяся артистизмом. Премьерами являются Иван Ситников и Иван Оскорбин. В спектаклях участвуют солисты Мариинского и Михайловского театров.

Начало представления в 19:30.