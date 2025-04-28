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Питерец.ру » Культура » 1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
1 и 4 мая балет “Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., д.34) 

"Лебединое озеро", подлинная жемчужина русского балета, снискало мировую славу и любовь зрителей, а образ белого лебедя давно стал квинтэссенцией, эмблемой русского балетного искусства. Гениальное творение Петипа и Иванова по праву считается вершиной, эталоном русского классического балета, бессмертным шедевром, пережившим века.

В сердце этой балетной поэмы – вечная повесть о любви, рожденной под знаком проклятия. Она находит отклик в каждом зрителе, ибо затрагивает неувядающие ценности: стремление к жизни, жажду счастья, воспевание красоты, как идеала. Одетта, заколдованная принцесса, Зигфрид, пылкий принц, и Ротбарт, зловещий колдун – вот главные герои этой драмы. Магия, колдовство и таинственность не отпускают зрителя до самого финала, погружая в мир грёз и фантазий.

Представляет Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского под руководством Елизаветы Меньшиковой, в музыкальном сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. "Музыка Чайковского - это откровение, это поток чувств, это сама жизнь, запечатленная в звуках!" – как сказал однажды великий балетмейстер.

Начало в 19.00

1 и 4 мая на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., д.34) 

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