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Питерец.ру » Культура » Выставка «Другая сторона леса»

Выставка «Другая сторона леса»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского художника Лу Линя

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку китайского художника Лу Линя, чьи живописные пейзажи — это попытка постичь и отобразить «единственную истину», скрытую за обычными вещами

  • Крупноформатные холсты, в которых помимо природы находят свое отражение духовные и социальные проблемы
  • Попытка достичь особого порядка, используя хаотичные линии и абстрактные цветовые сочетания
  • Пейзажи, в которых отражены противоречия между естественным и индустриальным

Феномен современной китайской культуры интригует мир последние десятилетия. Литература, музыка, кино — все это вызывает широкий интерес. Лу Линь, молодой художник из Пекина, представляет авторскую версию современной китайской живописи, основывающейся на традициях китайской ментальности, но впитавшей опыт и навыки современного международного искусства.

Лу Линь отмечает, что на его творчество оказали влияние такие художники, как Ансельм Кифер и Герхард Рихтер, а также книги Бён-Чхоль Хана, Фэй Сяотуна, Марка Моффетта, Стефана Малларме и Эрнста Юнгера. «Работы этих и других деятелей науки и искусства помогли мне найти взаимосвязь между собой и реальностью», — признается автор.

Лу Линь обладает собственным пониманием проблематики искусства и своим узнаваемым стилем. Работы художника можно «читать», как тексты: они подталкивают зрителей к размышлениям, вызывают чувство экзистенциальной тревоги. Экспрессионистическая манера письма повышает эмоциональный градус восприятия. Чаще всего Лу Линь пишет пейзажи — и, пожалуй, это больше, чем просто пейзажи. Художник отмечает: «Меня часто спрашивают, почему я так одержим изображением пейзажей? На самом деле я не сосредотачиваюсь на пейзажной живописи намеренно: я предпочитаю создавать “ландшафт для духовных странствий”. Пейзаж — это просто репрезентация. Меня больше волнуют время и память, реальность и истина. Моя цель — не “срисовать природу”, а добиться порядка, используя хаотичные линии и несколько резкие абстрактные цветовые сочетания. Я считаю, что пейзажная живопись не только изображает окружающий нас живой мир, но и отражает духовные, социальные проблемы. На моих картинах густые чащи или животные часто предстают на фоне архитектурных руин: так я пытаюсь передать противоречие между естественным и индустриальным, отразить историю и предысторию».

Картины Лу Линя — это попытка передать ощущения человека, «выпрыгнувшего» из своих социальных ролей и оказавшегося в неизвестности, посреди «сумрачного леса» жизни. Ощущение, когда-то великолепно сформулированное Данте, знакомо многим поколениям и не чуждо и современным людям.

Творчество художника вызывает интерес не только на родине: его работы экспонировались в музеях и галереях Пекина, Шанхая, Нанкина, Сингапура, Берлина, Потсдама и других городов. Кроме того, в 2012 году Лу Линь стал финалистом премии Джона Мура в области живописи. Выставка «Обратная сторона леса» в музее современного искусства Эрарта — первая выставка китайского художника в России.

Лу Линь. Другая сторона леса

Даты проведения выставки: 19 июля 2023 —1 октября 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Эрарта
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