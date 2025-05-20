В музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открылась выставка «ПОБЕДА! БЕРЛИН 1945»

В Историческом парке «Россия – Моя история» состоялось открытие экспозиции «ПОБЕДА! БЕРЛИН 1945», посвященной 80-й годовщине триумфа в Великой Отечественной войне. Центральным элементом выставки является Берлинская наступательная операция, ключевой этап, в ходе которого советские войска освободили Берлин, что ознаменовало безоговорочную капитуляцию нацистской Германии.

Экспозиция разделена на тематические секции, воссоздающие ход стратегической операции, символизирующей доблесть и героизм советских солдат. Посетители смогут проследить боевой путь 1-го и 2-го Белорусских, а также 1-го Украинского фронтов. Залы, посвященные штурму Зееловских высот, боям в метрополитене, танковым сражениям на улицах Берлина и сражению за Рейхстаг, погружают в атмосферу событий благодаря аудиовизуальным эффектам, документальным кадрам, воспоминаниям очевидцев, анимации и инсталляциям.

В создании выставки использованы современные технологии, включая нейросети и мультимедийные решения. Для посетителей доступна командная викторина под руководством «командира».

Организаторы выражают уверенность, что экспозиция расширит знания о битве за Берлин и укрепит чувство гордости за страну и благодарности героям, освободившим мир от фашизма.

В рамках празднования Года защитника Отечества Почта России предоставляет возможность отправить бесплатные поздравительные открытки ко Дню Победы из музейно-выставочного центра.

Посещение выставки возможно только в составе группы. Бесплатные экскурсии для сборных групп проводятся в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Платные экскурсии для организованных групп доступны в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Стоимость платной экскурсии можно узнать по телефону 617-00-90 или в кассе музея.

Выставка открыта до конца лета 2025 года.