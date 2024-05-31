4 июня в 19:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Пушкин. Сквозь Метель» по произведениям А. С. Пушкина в постановке Дмитрия Туркова.

Премьера спектакля приурочена к 225-летию со дня рождения великого поэта и будет показана в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».

Дмитрий Турков — известный театральный режиссер. В 2010 году окончил актёрский факультет Новосибирского театрального института, в 2015 году режиссерский факультет Театрального института им Б. Щукина (мастерская С. Яшина). Работал в Пермском академическом театре, Архангельском Молодежном театре, Челябинском камерном театре, Учебном театре Школы-Студии МХАТ, Мотыгинском театре и других. С 2023 года — главный режиссёр Прокопьевского театра.

Повесть «Метель» стала основой для спектакля, но кроме этой повести, в инсценировке, написанной режиссёром, использованы материалы из дневников и писем Александра Пушкина и его современников — Петра Вяземского, Евгения Баратынского, Анны Керн, а также стихи великого поэта.

Факты из биографии Александра Пушкина в спектакле переплетаются с сюжетом повести «Метель». Метель становится неким образом жизни Поэта и его творческого поиска.

Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель» — это театральная фантазия, история жизни великого Поэта, в которой зритель наблюдает, как Пушкин творит судьбу своих героев, а вместе с ней и свою.

История о художнике, который следует своему предназначению и несмотря ни на что преодолевает жизненные преграды, свою «Метель», несомненно, окажется близка как подросткам, так и зрителям старшего возраста.

Ведь очень важно сквозь «Метель», которая уготовлена каждому из нас жизнью и судьбой, понять и услышать себя, разгадать своё предназначение и вопреки всем трудностям идти своим путем и верить в свой талант.

Режиссёр о спектакле: «В замысле спектакля мне наиболее был интересен сам Пушкин, потому что из всех «Повестей Белкина» Пушкин в «Метели» более всего ощутим по языку, по личностному отношению к героям. Далее, читая его письма, погружаясь в его мир, пропуская его через себя, я ощутил помимо образа метели, огромный, космический масштаб личности Пушкина. Отсюда родился центральный многоплановый визуальный образ. Мы взяли за основу кольца Сатурна, как бы встроенные друг в друга, создающие и образ самой метели и, в то же время, фантасмагорию, творимую фантазией поэта. Тем самым мы даем импульс воображению зрителя.

От классики мы не убегаем, но представляем на нее наш сегодняшний взгляд. Это и Пушкин, и наша игра в него. По замыслу мы этот спектакль будем делать методом саунд-драмы, когда в живом исполнении идет весь саунд-дизайн, все музыкальные номера, исполняемые артистами».

Режиссёр и автор инсценировки — Дмитрий Турков

Сценография и костюмы — Ксения Булдакова

Композитор — Николай Горлов

Хореограф — Антон Дорофеев

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Видеохудожник — Игорь Домашкевич

Ассистент режиссёра — София Лисач

В спектакле заняты: Радик Галиуллин, Анна Дюкова, Ирина Волкова, Аделина Любская, Анна Петросян, Алексей Титков, Николай Балобан, Антон Войналович, Данила Лобов, Николай Горлов, Максим Подзин.

Следующий показ спектакля: 26 июня

Подробнее здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/pushkin-skvoz-metel.html

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