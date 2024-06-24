Музей современного искусства Эрарта представляет выставку «Нюансы»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку испанского фотографа Гарсиа де Марины, приглашающую по-новому взглянуть на привычные вещи.

· Визуальная поэзия, способная пробудить зрителя ото сна обыденности

· Остроумная интерпретация и соединение привычных бытовых предметов в иррациональные образы, открывающие новые нюансы смысла

· Чистое искусство фотографии без дополнительных манипуляций с изображением

Это уже вторая выставка произведений испанского фотографа Гарсиа де Марины в музее Эрарта. Впервые работы автора были представлены в музее в 2021 году: тогда на выставке «Ахрония» зрители отмечали, что произведения фотохудожника очень интересно рассматривать, разгадывая их, как шарады. И правда, нельзя не восхититься тем, насколько легко и остроумно простые вещи у де Марины складываются в сюжеты, рождая новые нюансы смысла.

Фотограф говорит, что видит повседневное как искусство и бросает вызов очевидному. Свое творчество он характеризует как визуальную поэзию. Произведениям де Марины действительно свойственна характерная для поэтического языка метафоричность: автор описывает человеческое существование через жизнь предметов, одушевляя их, перенося на них человеческие эмоции и пробуждая в зрителях эмпатию.

В детстве все мы фантазируем и думаем, что окружающие нас предметы оживают, когда мы этого не видим. Скучая над домашним заданием, каждый, наверное, играл с линейкой, рисовал глазки ластику и представлял циркуль балериной, которая вертится на одной ножке, совсем как на фотографии Гарсиа де Марины. Но с возрастом это проходит, и обычный взрослый человек все чаще смотрит, но не видит. Де Марина запечатлевает то, что ускользает от нашего поверхностного взора: складывая привычные бытовые предметы в иррациональные образы, он наделяет их новым значением. Гарсиа де Марина признается, что его интересуют символы и случайное соединение элементов, которые ранее не имели отношения друг к другу. Автор также остроумно визуализирует речевые обороты, которые используются и в русском языке: «галстук-удавка», «вопрос времени», «деньги сгорели». Акцентируя внимание на необычности обычной жизни, художник будит зрителя от сна обыденности.

Подобный подход использовали сюрреалисты: как живописцы, так и фотографы. Наверное, многим в этой связи вспомнятся творения Рене Магритта или Ман Рэй с его знаменитой «Скрипкой Энгра», где обнаженная женская спина становится музыкальным инструментом. Де Марина осознанно продолжает и развивает традиции сюрреалистической фотографии, называя свой жанр «концептуальной фотографией», подчеркивая тем самым, что каждая его работа визуализирует определенную идею.

Творчество Гарсиа де Марины — это фотография в чистом виде. Автор не производит никаких манипуляций с изображением. Он воплощает идеи непосредственно в объекты и использует фотоаппарат, который обеспечивает высокую детализацию и позволяет работать с крупноформатными отпечатками. Даже освещение художник предпочитает естественное, чтобы избежать резких теней: снимает утром или в пасмурную погоду, а днем готовит новые объекты для съемок. Часть из них остается жить в мастерской Гарсиа, наталкивая его на новые идеи.

Сейчас Гарсиа де Марина — именитый фотограф и много выставляется. Государственная почтовая служба Испании ввела в обращение марки, созданные на основе его снимка, где изображен глобус с надетым на него противогазом — напоминание об экологическом кризисе. Кстати, эта работа была представлена на первой выставке в Эрарте и осталась в музее как часть постоянной экспозиции.

А в далеком 2010 году де Марина случайно купил фотоаппарат и понял — вот оно! Он окончил онлайн-курсы и стал бродить в поисках удачного кадра по закоулкам Рабочего университета в своем родном городе Хихоне. Это место удивительной красоты — целый комплекс зданий, архитектурная утопия с колокольней, театром, колоннадами и аркадами. Отточив внимание на архитектурных деталях, автор начал придумывать собственные образы для съемки. Тогда он был госслужащим, а фотографией занимался параллельно. Некоторое время продолжалась борьба между работой и хобби, но в итоге творчество победило и даже обеспечило автора средствами для жизни. Согласитесь, вдохновляющая история для всех, кто делает первые шаги в искусстве, и убедительное подтверждение часто цитируемого тезиса Йозефа Бойса о том, что «каждый человек — художник».

Гарсиа де Марина. Нюансы

Даты проведения выставки: 1 марта 2024 — 30 июня 2024

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург