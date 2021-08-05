ента новостей

19:29
Выставка «Теплый ветер»
19:27
Выставка «Встречающиеся пространства»
19:24
Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"
16:24
Центр профориентации «ВЕКТОР» провел второе выездное профориентационное мероприятие для работающей молодежи Санкт‑Петербурга
13:35
Тренировку футбольной команды СШОР №2 Невского района посетил Михаил Романов
12:55
В Петербурге мужчина после драки открыл стрельбу
11:53
Почему дорожают квартиры?
10:15
В Ленобласти полицейские провели профилактический рейд
09:57
Вишневский не пойдет на выборы?
09:22
Наличные бывают тоже нужны
00:52
Борис Вишневский не зарегистрирован кандидатом в Законодательное собрание по решению ТИК
18:24
На КАД между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей перекроют две полосы движения
11:00
Музейные гастроли Ижорского музея в Санкт-Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов
10:58
Выставка «Энди Уорхол и русское искусство» в Севкабель Порту
10:53
В Ленобласти аферисты выманили у пенсионера почти полмиллиона рублей
10:23
Появится «Мобильный избиратель»
09:40
Каждый десятый – инвалид
08:40
Животные не всегда дружелюбны
19:27
В Петербурге задержан подозреваемый в групповой драке
16:41
Двум кандидатам в ЗакС от "Яблока" отказали в регистрации
16:34
Дню окончания Ленинградской битвы в Историческом парке посвятят специальную программу
14:07
Выставка «Вертикальное отдаление» откроется на Кожевенной
11:19
Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»
11:07
Стать донором просто на акции от «Фонда Доноров»
10:54
В Петербурге водитель такси стал жертвой разбоя в собственной квартире
10:23
Школьные комплекты подешевели
10:19
В Петербурге полицейские провели профилактический рейд
10:19
Праздника фонтанов не будет
10:16
Работы с полным перекрытием съезда на развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом перенесены по погодным условиям
09:27
Петербуржцы против намывов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"

Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"

0
6
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина

Музей Эрарта представляет выставку испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина, чьи работы бросают вызов воображению зрителя

  • Альтернативное прочтение привычных предметов, будь то карандаш, часы или противогаз
  • Минималистичные снимки с глубоким философским посланием
  • Визуальная поэзия, построенная на игре смыслов

В 2010 году Гарсиа де Марина купил фотоаппарат — и страсть к фотоискусству безраздельно завладела им. Первую концептуальную фотографию он задумал, увидев, как его жена готовит ужин: разбитое яйцо натолкнуло Гарсиа на мысль дорисовать рядом следы цыпленка. С этого момента главные роли в работах художника играют окружающие его предметы: он умело манипулирует ими, помещая в новый контекст привычнее вещи, будь то карандаш, часы или противогаз.

Минималистичное и чистое искусство автора сродни наивному, детскому восприятию материального мира: фантазия ребенка способна превратить вилку в расческу, а консервную банку — в пиратский корабль. Главным генератором смыслов в творчестве Гарсиа де Марины выступает воображение, любопытство и наблюдательность. Художник предлагает зрителю увидеть новое в уже известном — его самого невероятно увлекает эта игра, и он приглашает нас присоединиться к ней.

Работы де Марины не случайно не имеют названий: ему важно не ограничивать зрительское восприятие собственным взглядом. Он взаимодействует с предметом, словно это луковица: слой за слоем очищает его от очевидных прочтений, освобождая информационное поле объекта для новых интерпретаций. Альтернативные контексты становятся для фотографа способом изменить историю, создать альтернативную реальность, полную визуальной поэзии, — ахронию.

Об авторе:

Гарсиа де Марина родился в 1975 году в Хихоне (Испания). В 2010-м в его жизни произошли перемены: Гарсиа купил фотоаппарат — и страсть к фотоискусству захватила его. Меньше чем через год автор начал делиться результатами работы в соцсетях и участвовать в своих первых выставках. В 2015-м посольство Испании предложило де Марине представлять страну на конкурсе FotoWeek DC.

За последние годы автор принял участие в десятках фотофестивалей как на родине, так и за рубежом, среди которых Международный фестиваль фотографии Xposure (ОАЭ), Addis Foto Fest (Эфиопия), Photo Romania Festival (Румыния), Budapest Photo Festival (Венгрия), Uppsala Fotofestival (Швеция). Его проекты демонстрировались в Институте Сервантеса в Белграде (Сербия), в культурном центре Laboral Ciudad de la Cultura (Хихон, Испания), в Институте Сервантеса в Будапеште (Венгрия). В 2021-м государственная почтовая служба Испании Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. ввела в обращение 162 000 марок, созданных на основе снимка Гарсиа де Марины.

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

30-08-2017, 15:50
Выставка «Джан Паоло Барбьери. Мода и вымысел»
14-01-2021, 12:49
Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»
28-07-2021, 18:21
Выставка «Таинственный лес»
26-04-2021, 13:53
Выставка «Адам Мартинакис. Символ бытия»
19-04-2021, 16:46
Выставка «Стефано Бомбардьери. Мальчик и слон»
11-05-2021, 13:08
Выставка «Знаки земли»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
269
29-07-2021, 11:36
В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки
0
391
28-07-2021, 10:52
В Петербурге иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
589
20-07-2021, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
873
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх