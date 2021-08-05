Выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина "Ахрония"

Музей Эрарта представляет выставку испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марина, чьи работы бросают вызов воображению зрителя

Альтернативное прочтение привычных предметов, будь то карандаш, часы или противогаз

Минималистичные снимки с глубоким философским посланием

Визуальная поэзия, построенная на игре смыслов

В 2010 году Гарсиа де Марина купил фотоаппарат — и страсть к фотоискусству безраздельно завладела им. Первую концептуальную фотографию он задумал, увидев, как его жена готовит ужин: разбитое яйцо натолкнуло Гарсиа на мысль дорисовать рядом следы цыпленка. С этого момента главные роли в работах художника играют окружающие его предметы: он умело манипулирует ими, помещая в новый контекст привычнее вещи, будь то карандаш, часы или противогаз.

Минималистичное и чистое искусство автора сродни наивному, детскому восприятию материального мира: фантазия ребенка способна превратить вилку в расческу, а консервную банку — в пиратский корабль. Главным генератором смыслов в творчестве Гарсиа де Марины выступает воображение, любопытство и наблюдательность. Художник предлагает зрителю увидеть новое в уже известном — его самого невероятно увлекает эта игра, и он приглашает нас присоединиться к ней.

Работы де Марины не случайно не имеют названий: ему важно не ограничивать зрительское восприятие собственным взглядом. Он взаимодействует с предметом, словно это луковица: слой за слоем очищает его от очевидных прочтений, освобождая информационное поле объекта для новых интерпретаций. Альтернативные контексты становятся для фотографа способом изменить историю, создать альтернативную реальность, полную визуальной поэзии, — ахронию.

Об авторе:

Гарсиа де Марина родился в 1975 году в Хихоне (Испания). В 2010-м в его жизни произошли перемены: Гарсиа купил фотоаппарат — и страсть к фотоискусству захватила его. Меньше чем через год автор начал делиться результатами работы в соцсетях и участвовать в своих первых выставках. В 2015-м посольство Испании предложило де Марине представлять страну на конкурсе FotoWeek DC.

За последние годы автор принял участие в десятках фотофестивалей как на родине, так и за рубежом, среди которых Международный фестиваль фотографии Xposure (ОАЭ), Addis Foto Fest (Эфиопия), Photo Romania Festival (Румыния), Budapest Photo Festival (Венгрия), Uppsala Fotofestival (Швеция). Его проекты демонстрировались в Институте Сервантеса в Белграде (Сербия), в культурном центре Laboral Ciudad de la Cultura (Хихон, Испания), в Институте Сервантеса в Будапеште (Венгрия). В 2021-м государственная почтовая служба Испании Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. ввела в обращение 162 000 марок, созданных на основе снимка Гарсиа де Марины.