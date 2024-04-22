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Питерец.ру » Культура » Выставка «Один день в музее»

Выставка «Один день в музее»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку французского фотографа Жерара Юфера

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку французского фотографа Жерара Юфера, который исследует важный современный культурный феномен — музей.

Впервые выставка «Один день в музее» была представлена в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019» в Мультимедиа Арт Музее, Москва.

Жерар Юфера много лет занимается фотожурналистикой и fashion-фотографией. Кроме того, он страстный меломан, любитель оперы и балета. В конце 90-х художник начал работать над серией книг, посвященных крупнейшим оперным театрам мира. Неслучайно именно Жерар Юфера вошел в число звездных фотографов, делавших съемку для книги о реконструкции Большого театра.

В своем проекте Жерар Юфера исследует такой важный современный культурный феномен, как музей. Ему посвящены многочисленные фотокадры классиков мировой и российской фотографии второй половины ХХ века, а также работы молодых фотографов, снимавших российские и международные музеи уже в XXI веке. Внимание к этому явлению неслучайно: последние десятилетия музеи стремительно меняются, возникает массовый интерес к искусству, молодеет публика. В современный музей вторгаются концерты, перформансы, кинопоказы, поэтические вечера. Лекции и образовательные программы становятся нормой для музейной институции.

Как аудитория ориентируется в музее, где кроме традиционных экскурсоводов появились аудиогиды, QR-коды, интерактивные приложения для телефонов? Сохраняется ли с появлением новых технологий и новых функций главное — момент личного контакта зрителя с произведением? Марсель Дюшан, в 1917 году установивший в нью-йоркском музее сушилку для посуды и знаменитый писсуар, этим концептуальным жестом подчеркнул важность музейного контекста для восприятия искусства, которое мертво без зрителя. Каждый из нас считывает произведение искусства в меру своей готовности: культурного багажа и возможности актуализировать свой опыт в данный конкретный момент.

Жерар Юфера выступает в проекте в роли художника, антрополога и социолога. Тонко и с юмором он наблюдает, фиксирует и анализирует увиденное. Исследование, которое предпринял Жерар Юфера, — не только умный и остроумный рассказ о посетителях самых разных музеев — это возможность для каждого из нас увидеть себя со стороны и задуматься о собственном отношении к искусству.

Проект предоставлен Мультимедиа Арт Музеем, Москва

Источник: Эрарта
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