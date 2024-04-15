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Питерец.ру » Культура » Ярмарка современного искусства Port Art Fair

Ярмарка современного искусства Port Art Fair

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Опубликовал: Вадик Котов
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Севкабель Порт
Ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет с 18 по 21 апреля в петербургском Севкабель Порту

Вторая по счету независимая ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет с 18 по 21 апреля в 2024 году в петербургском Севкабель Порту.  В ней примут участие галереи, объединения и независимые художники. 

PORT ART FAIR (PAF) — ежегодная ярмарка, направленная на поддержку современного искусства и объединение арт-сцены, возможность для независимых художников и галерей демонстрировать и продавать свое искусство. 

В этом году секции галерей и независимых художников сохранятся, сегменты дизайна и digital расширятся,  увеличится количество участвующих некоммерческих фондов.

«Мы очень рады создавать второй эпизод PAFа! Имея опыт первого года, мы можем становиться лучше и способствовать продвижению художников, фасилитировать знакомства и сотрудничества, осуществлять не только продажи но и многосторонний обмен между всеми сторонами арт-рынка. Пусть это будет праздник для участников и гостей!» — Анна Заведий, куратор ярмарки Port Art Fair

В этот раз организаторы получили более 750 заявок от независимых художников, художественных галерей и объединений. Для участия в ярмарке были отобраны 61 независимый художник (среди которых 6 работают в направлении диджитал-арт), а также 26 галерей и объединений.

В секции независимых художников участие примут: Даша Авдеева, Павел Бабин, Анастасия Банкова, Глеб Баранов, Ольга Батыршина, Екатерина Бердюгина, Янина Болдырева, Саша Бюссинг, Василиса Вахрушева, Миша Верт, Юлия Гвоздева, Анастасия Глухова, Анастасия Гнеденкова, Анастасия Горбунова, Наталия Горячева, Аня Дерябова, Наталья Дюкова, Вадим Зайцев, Анастасия Иваненкова, Ирина Ионина, Александр Кипсóне, Алёна Ковалли, Екатерина Козлова, Нобушиге Коно, Настасья Красноперова, Нат Кузьмина, Михаил Курганов, Антон Левин, Марта Мартынова, Ольга Минина, Елена Митина, Ирен Мусина, Маруся и Митя Нестеровы, Никита Орлов, Пана, Даня Пирогов, Витя Повезло, Влад Пожар, Ульяна Пучеглазова, Максим Савва, Алиссия Свергун, Карина Севоян, Екатерина Серикова, Мария Стадник, Евгения Тут, Полина Уварова, Даша Усова, Алена Федоткина, Александр Шамеев, Антон Шульгин, chistopottery, MR.Great artist, naomimuno, Mary Inkova Ljós

Для тех художников, которые хотят принять участие в ярмарке, но не смогут на ней присутствовать в этом году будет организована галерея PAF: Антипова Анастасия, Полина Васильева, Катерина Верба, Марина Глебова, Лиза Глушкова, Мария Ермоленко, Катя Жилина, Марина Истомина, Ира Конюхова, Кира Костина, Никита Лучинин, Дарья Правда, Анна Слобожанина, Пауль Сохацки, Осип Тофф, CHERMANTEEVA, Маша Lam

В секции Digital будут представлены: галереи Moroz, MESS {XR Lab}, РУБЛ, INSTITUTE OF VISUAL ARTS и художники Каракулова Дарья, Мария Федорова, Полина Чернышева, Expansion of Clarity, Napasio. Холстами для digital-артов послужили Яндекс ТВ Станции Про.

В секции художественных галерей и объединений свои стенды представят: SSTIEGLITZ ACADEMY, Лавка «Зеленогорск», Стрит-арт хранение, К320, Галерея Небеса, Сообщество Современных Сибирских художников, Открытая студия «Непокоренные», СЕТКА, Вневременной альманах Шило, BAD Gallery, Мастерская Community print & gallery, Галерея Debosh, Devyatnadtstat’, FotoDepartament.Gallery, fwb agency, IRNBY ART ROOM, Nikolay Evdokimov Gallery, Par Nik, PARAZIT, Pop-Up Gallery, ROOM34 print, Shift

В Магазине PAF можно будет приобрести предметы интерьерного дизайна, керамику и аксессуары. Среди представленных авторов: Серафима Бучинская / sinesero, Дарья Сурмило, Яна Сахно, Ксения Шарафутдинова, Tanz Markab

Источник: Севкабель Порт
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