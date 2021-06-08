Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной

12 и 13 июня в Арт-резиденции 1.201asc (Кожевенная, 34) пройдет ярмарка современного искусства, на которой посетители смогут приобрести работы современных художников.
Среди художников, выставляющих свои работы на ярмарке, участники международных и российских выставок современного искусства и начинающие мастера, еще не успевшие обрести известность среди поклонников современного искусства. Ярмарка 1.201asc – это отличная возможность пообщаться с художниками лично, познакомиться с их творчеством и поддержать его.
На ярмарке вы встретите узнаваемые орнаментальные работы в жанре «фолк-ренессанса» от сибирского художника Мiши Мака, красочные холсты Дениса Dendy – его инсталляцию с зеркальной поверхностью и руками вы могли видеть в Бертгольд Центре этой весной. Также посетители смогут приобрести оживающие постеры с дополненной реальностью от петербургской художницы Полины Океан, яркие абстрактные работы и дудлы художника markapodmarkoi, посмотреть перформанс с вышивкой от Юлии Наивной в коллаборации с Мiшей Маком, подобрать для своего интерьера неоновую лампу, придуманную лично участником ярмарки Андреем Ивановым для создания необычной атмосферы, а также съемок клипов, роликов и фотосессий.
Первая ярмарка собрала 25 художников-участников. Были показаны и выставлены на продажу более 100 уникальных предметов искусства, которые можно увидеть только в Арт-резиденции. В этот раз кураторы собрали для посетителей ярмарки еще больше работ в различных жанрах и исполнениях: будут представлены серии ручной печати – диатипии и печати на пластинке, холсты и бумажные работы, коллажи, графика, диджитал-арт, предметы декора и интерьерные картины, а также небольшие арт-объекты и мерч: стикерпаки, шопперы, открытки, постеры, футболки. Кроме этого, на ярмарке будет представлена одежда от молодых петербургских дизайнеров.
Место и время:
Ярмарка пройдет 12 и 13 июня. Вход бесплатный.
Адрес: Кожевенная линия, д. 34, помещение 1.201
Список участников/instagram:
1. Денис Dendy @dendyden_k
2. Polina Okean @okeanch
3. markapodmarkoi @markapodmarkoi
4. Мiша Mack @mishamack
5. Misha Vert @misha.vert
6. Юлия Наивная @naivnayamrrr
7. The Alesha art @thealeshaart
8. Олеся Дубовик @ azyza_online
9. OTKYDACMEX Siarhei and Sima @otkydacmex
10. Леша Мелки @leshamelky
11. А Юджин @a.yudzhin
12. Андрей Иванов @Aimodels
13. Елена Крылова @avimim
14. Юра Забс @yura_zabse
15. Роман Барсуков @artist_tundo_pagmalupitan