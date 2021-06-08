Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной

12 и 13 июня в Арт-резиденции 1.201asc (Кожевенная, 34) пройдет ярмарка современного искусства, на которой посетители смогут приобрести работы современных художников.

Среди художников, выставляющих свои работы на ярмарке, участники международных и российских выставок современного искусства и начинающие мастера, еще не успевшие обрести известность среди поклонников современного искусства. Ярмарка 1.201asc – это отличная возможность пообщаться с художниками лично, познакомиться с их творчеством и поддержать его.

На ярмарке вы встретите узнаваемые орнаментальные работы в жанре «фолк-ренессанса» от сибирского художника Мiши Мака, красочные холсты Дениса Dendy – его инсталляцию с зеркальной поверхностью и руками вы могли видеть в Бертгольд Центре этой весной. Также посетители смогут приобрести оживающие постеры с дополненной реальностью от петербургской художницы Полины Океан, яркие абстрактные работы и дудлы художника markapodmarkoi, посмотреть перформанс с вышивкой от Юлии Наивной в коллаборации с Мiшей Маком, подобрать для своего интерьера неоновую лампу, придуманную лично участником ярмарки Андреем Ивановым для создания необычной атмосферы, а также съемок клипов, роликов и фотосессий.

Первая ярмарка собрала 25 художников-участников. Были показаны и выставлены на продажу более 100 уникальных предметов искусства, которые можно увидеть только в Арт-резиденции. В этот раз кураторы собрали для посетителей ярмарки еще больше работ в различных жанрах и исполнениях: будут представлены серии ручной печати – диатипии и печати на пластинке, холсты и бумажные работы, коллажи, графика, диджитал-арт, предметы декора и интерьерные картины, а также небольшие арт-объекты и мерч: стикерпаки, шопперы, открытки, постеры, футболки. Кроме этого, на ярмарке будет представлена одежда от молодых петербургских дизайнеров.

«В отличие от выставок, на которых преимущественно представляются большие, более титанические работы художников, ярмарка – это возможность приобрести доступное тиражное искусство любимых авторов: работы небольших форматов и сувенирную продукцию, которая обычно на выставках не представлена. Для разных способов контакта и приобщения к миру искусства существуют разные форматы, и ярмарка позволяет гостям более тесно пообщаться с художниками, а самим художникам – найти новую аудиторию, чтобы делиться своим творчеством», – Миша Верт, куратор и сооснователь 1.201ASC.

«Арт-ярмарка – это уникальное событие в мире современного искусства: мы собираем в своих стенах актуальное творчество, интересное широкому кругу зрителей – как молодым художникам, так и коллекционерам», – Сергей Александров, сооснователь 1.201asc.

Место и время:

Ярмарка пройдет 12 и 13 июня. Вход бесплатный.

Адрес: Кожевенная линия, д. 34, помещение 1.201

Список участников/instagram:

1. Денис Dendy @dendyden_k

2. Polina Okean @okeanch

3. markapodmarkoi @markapodmarkoi

4. Мiша Mack @mishamack

5. Misha Vert @misha.vert

6. Юлия Наивная @naivnayamrrr

7. The Alesha art @thealeshaart

8. Олеся Дубовик @ azyza_online

9. OTKYDACMEX Siarhei and Sima @otkydacmex

10. Леша Мелки @leshamelky

11. А Юджин @a.yudzhin

12. Андрей Иванов @Aimodels

13. Елена Крылова @avimim

14. Юра Забс @yura_zabse

15. Роман Барсуков @artist_tundo_pagmalupitan