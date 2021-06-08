Payeer

ента новостей

19:48
Акция книгодарения "Русский музей библиотекам города"
19:45
Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной
19:42
Год гуманитарного сотрудничества: впервые в Египте будет представлено большое оперное произведение театра из России
19:39
В Ленобласти состоялся выпуск сотрудников ОМОНа, прошедших обучение в Центре подготовки Северо-Западного округа Росгвардии
19:37
Концерт «Оркестр на крыше»
19:34
Исторический парк подготовил праздничную программу ко Дню России
19:32
В Ленобласти прошёл учебный сбор водолазов Северо-Западного округа Росгвардии
10:39
В центре Петербурга в подвале дома найден полусгнивший труп мужчины
10:20
В Ленобласти перекроют трассу в связи с разводкой моста через Свирь
09:18
А вы мясо в тушенке видели?
08:54
Беглов доволен форумом
08:28
Политики нет в спорте? Вы шутите!
16:44
На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения
14:33
Выставка «Лабиринты времени»
14:30
Выставка «Солнце, море, ледокол»
14:25
Петербургские поэты схлестнутся друг с другом в эпической битве
14:23
Проект из Петербурга «Открытый мир» выиграл грант на форуме «Таврида»
14:20
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
14:09
В Ленобласти аферисты обчистили пенсионера на 640 тысяч рублей
11:01
Художников и архитекторов из Санкт-Петербурга зовут оставить культурный след
10:57
Где стать донором и отметить Всемирный день донора крови?
10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
10:03
Нам нужны бойлеры!
09:37
Каковы результаты форума?
09:05
Путин высказался о взаимоотношениях с США
00:01
После победы над Россией Канаду было не остановить: команда Жерара Галланра стала чемпионом мира
17:33
Экипажи истребителей Су-35С отработали ведение воздушного боя в безориентирном пространстве акватории Балтийского моря
16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
15:30
В общевойсковую армию ЗВО продолжает прибывать молодое пополнение
15:27
Российские фармкомпании работают над повышением доверия врачей и пациентов к качеству лекарственных препаратов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной

Арт-ярмарка современного искусства на Кожевенной

0
46
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Google
Известные и начинающие художники представят свои работы на арт-ярмарке современного искусства

12 и 13 июня в Арт-резиденции 1.201asc (Кожевенная, 34) пройдет ярмарка современного искусства, на которой посетители смогут приобрести работы современных художников.

Среди художников, выставляющих свои работы на ярмарке, участники международных и российских выставок современного искусства и начинающие мастера, еще не успевшие обрести известность среди поклонников современного искусства. Ярмарка 1.201asc – это отличная возможность пообщаться с художниками лично, познакомиться с их творчеством и поддержать его.

На ярмарке вы встретите узнаваемые орнаментальные работы в жанре «фолк-ренессанса» от сибирского художника Мiши Мака, красочные холсты Дениса Dendy – его инсталляцию с зеркальной поверхностью и руками вы могли видеть в Бертгольд Центре этой весной. Также посетители смогут приобрести оживающие постеры с дополненной реальностью от петербургской художницы Полины Океан, яркие абстрактные работы и дудлы художника markapodmarkoi, посмотреть перформанс с вышивкой от Юлии Наивной в коллаборации с Мiшей Маком, подобрать для своего интерьера неоновую лампу, придуманную лично участником ярмарки Андреем Ивановым для создания необычной атмосферы, а также съемок клипов, роликов и фотосессий.

Первая ярмарка собрала 25 художников-участников. Были показаны и выставлены на продажу более 100 уникальных предметов искусства, которые можно увидеть только в Арт-резиденции. В этот раз кураторы собрали для посетителей ярмарки еще больше работ в различных жанрах и исполнениях: будут представлены серии ручной печати – диатипии и печати на пластинке, холсты и бумажные работы, коллажи, графика, диджитал-арт, предметы декора и интерьерные картины, а также небольшие арт-объекты и мерч: стикерпаки, шопперы, открытки, постеры, футболки. Кроме этого, на ярмарке будет представлена одежда от молодых петербургских дизайнеров.

«В отличие от выставок, на которых преимущественно представляются большие, более титанические работы художников, ярмарка – это возможность приобрести доступное тиражное искусство любимых авторов: работы небольших форматов и сувенирную продукцию, которая обычно на выставках не представлена. Для разных способов контакта и приобщения к миру искусства существуют разные форматы, и ярмарка позволяет гостям более тесно пообщаться с художниками, а самим художникам – найти новую аудиторию, чтобы делиться своим творчеством», – Миша Верт, куратор и сооснователь 1.201ASC.
«Арт-ярмарка – это уникальное событие в мире современного искусства: мы собираем в своих стенах актуальное творчество, интересное широкому кругу зрителей – как молодым художникам, так и коллекционерам», – Сергей Александров, сооснователь 1.201asc.

Место и время:

Ярмарка пройдет 12 и 13 июня. Вход бесплатный.

Адрес: Кожевенная линия, д. 34, помещение 1.201

Список участников/instagram:

1. Денис Dendy @dendyden_k

2. Polina Okean @okeanch

3. markapodmarkoi @markapodmarkoi

4. Мiша Mack @mishamack

5. Misha Vert @misha.vert

6. Юлия Наивная @naivnayamrrr

7. The Alesha art @thealeshaart

8. Олеся Дубовик @ azyza_online

9. OTKYDACMEX Siarhei and Sima @otkydacmex

10. Леша Мелки @leshamelky

11. А Юджин @a.yudzhin

12. Андрей Иванов @Aimodels

13. Елена Крылова @avimim

14. Юра Забс @yura_zabse

15. Роман Барсуков @artist_tundo_pagmalupitan

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

20-04-2021, 13:31
На Кожевенной линии пройдет арт-ярмарка современного искусства
20-12-2018, 10:50
7я независимая ярмарка современного искусства
24-10-2016, 07:16
В Петербург прибыли боле 150 художников с разных стран мира
11-11-2015, 13:47
В Центре современного искусства имени Курёхина проходит фестиваль «Арт-стена»
7-08-2019, 20:37
Выставка «Процессы, понятия, ситуации»
4-02-2020, 19:56
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» художника Фридриха Михельсона

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
137
Вчера, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
229
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
215
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
0
215
4-06-2021, 12:18
В Петербурге женщина на электросамокате сбила мальчика
Наверх