24 апреля с 12:00 в творческом коворкинге 1.201asc на Кожевенной линии пройдет арт-ярмарка современного искусства с custom-зоной.

На ярмарке свои работы представят художники, работающие в современных направлениях искусства: граффити, диджитал-арт, графика, иллюстрация. Также на ярмарке будет представлена одежда от петербургских дизайнеров, с возможностью кастомизировать свои вещи в специальной зоне.

На ярмарке посетители смогут:

● Приобрести печатную продукцию авторов, мерч и небольшие арт-объекты,

● Превратить любимую джинсовку или рубашку в произведение искусства под чутким руководством художников в custom-зоне,

● Выбрать подарки близким или порадовать себя,

● Насладиться видом на залив и отдохнуть в лаундж-зоне под хорошую музыку

Арт-ярмарку организовывает 1.201ASC – арт-пространство и коворкинг, создающий профессиональную среду для творчества художников, кураторов и продюсеров.

«Наша цель — дать современным художникам возможность показывать свои работы широкой публике, выходить на прямой диалог со своим зрителем..» — Сергей Александров, сооснователь пространства 1.201asc.

Место и время:

Ярмарка пройдет 24 апреля с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный.

Адрес: Кожевенная линия, д. 34, помещение 1.201