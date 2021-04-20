24 апреля с 12:00 в творческом коворкинге 1.201asc на Кожевенной линии пройдет арт-ярмарка современного искусства с custom-зоной.
На ярмарке свои работы представят художники, работающие в современных направлениях искусства: граффити, диджитал-арт, графика, иллюстрация. Также на ярмарке будет представлена одежда от петербургских дизайнеров, с возможностью кастомизировать свои вещи в специальной зоне.
На ярмарке посетители смогут:
● Приобрести печатную продукцию авторов, мерч и небольшие арт-объекты,
● Превратить любимую джинсовку или рубашку в произведение искусства под чутким руководством художников в custom-зоне,
● Выбрать подарки близким или порадовать себя,
● Насладиться видом на залив и отдохнуть в лаундж-зоне под хорошую музыку
Арт-ярмарку организовывает 1.201ASC – арт-пространство и коворкинг, создающий профессиональную среду для творчества художников, кураторов и продюсеров.
Место и время:
Ярмарка пройдет 24 апреля с 12:00 до 21:00. Вход бесплатный.
Адрес: Кожевенная линия, д. 34, помещение 1.201