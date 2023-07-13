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Питерец.ру » Культура » Благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б»

Благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б»

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17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
На территории Севкабель Порта пройдет благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б»

С 15 июля по 31 августа в экоцентре «Переработкинская» на территории Севкабель Порта пройдет благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б».

Выставка «Планета Б» посвящена бережному отношению к окружающей среде и экосистеме. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии через художественную практику. 

Представленные на выставке работы можно будет приобрести, процент с продаж будет отправлен на поддержку действующего экопроекта «Переработкинская»”. 

В выставке примут участие  художники, работающие с темой экологии в различных форматах: инсталляция, фотопроект, скульптура, mixed media проекты. 

Подтвержденные художнкии: Дякина Ольга, Сердюк Юлия, Резников Анна, Тата Гориан, Мария Сигина-Лавданская, Агафонова Галина и другие. 

Где: Севкабель Порт, Нормальный переулок, «Переработкинская».

Когда: 15 июля - 31 августа

Выставка будет открыта в режиме работы экоцентра — с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Севкабель Порт
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