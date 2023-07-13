С 15 июля по 31 августа в экоцентре «Переработкинская» на территории Севкабель Порта пройдет благотворительная выставка-ярмарка «Планета Б».

Выставка «Планета Б» посвящена бережному отношению к окружающей среде и экосистеме. Она направлена на то, чтобы привлечь внимание людей к проблемам экологии через художественную практику.

Представленные на выставке работы можно будет приобрести, процент с продаж будет отправлен на поддержку действующего экопроекта «Переработкинская»”.

В выставке примут участие художники, работающие с темой экологии в различных форматах: инсталляция, фотопроект, скульптура, mixed media проекты.

Подтвержденные художнкии: Дякина Ольга, Сердюк Юлия, Резников Анна, Тата Гориан, Мария Сигина-Лавданская, Агафонова Галина и другие.

Где: Севкабель Порт, Нормальный переулок, «Переработкинская».

Когда: 15 июля - 31 августа

Выставка будет открыта в режиме работы экоцентра — с пятницы по воскресенье с 12:00 до 20:00.