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Питерец.ру » Культура » Выставка «Рисуют дети блокады»

Выставка «Рисуют дети блокады»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Санкт‑Петербургском музее истории профессионального образования сегодня открылась выставка «Рисуют дети блокады»

В Санкт‑Петербургском музее истории профессионального образования начала работать выставка под названием "Рисуют дети блокады". Это событие приурочено к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Выставка представляет документы, фотографии и рисунки детей, проживавших в блокадном Ленинграде, из коллекций музеев города. Важно отметить, что в начале блокады в Ленинграде осталось около 400 тысяч детей. Писатель Александр Фадеев в своих заметках о днях блокады писал: "Дети школьного возраста должны гордиться тем, что они защищали Ленинград вместе со своими родителями, старшими братьями и сестрами". Многие из этих маленьких героев были награждены орденами, а тысячи получили медали "За оборону Ленинграда". Согласно информации, в первую блокадную зиму в городе работало 39 школ, которые продолжали проводить занятия. Воспитатели детских садов разрабатывали новые методики обучения.

Выставка будет открыта до 26 февраля 2024 года, и в этот же период музей проведет тематические экскурсии по истории ленинградских трудовых резервов, ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения за период с 1940 по 1945 годы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
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