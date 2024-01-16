Выставка «Рисуют дети блокады»

В Санкт‑Петербургском музее истории профессионального образования начала работать выставка под названием "Рисуют дети блокады". Это событие приурочено к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.

Выставка представляет документы, фотографии и рисунки детей, проживавших в блокадном Ленинграде, из коллекций музеев города. Важно отметить, что в начале блокады в Ленинграде осталось около 400 тысяч детей. Писатель Александр Фадеев в своих заметках о днях блокады писал: "Дети школьного возраста должны гордиться тем, что они защищали Ленинград вместе со своими родителями, старшими братьями и сестрами". Многие из этих маленьких героев были награждены орденами, а тысячи получили медали "За оборону Ленинграда". Согласно информации, в первую блокадную зиму в городе работало 39 школ, которые продолжали проводить занятия. Воспитатели детских садов разрабатывали новые методики обучения.

Выставка будет открыта до 26 февраля 2024 года, и в этот же период музей проведет тематические экскурсии по истории ленинградских трудовых резервов, ремесленных и железнодорожных училищ, а также школ фабрично-заводского обучения за период с 1940 по 1945 годы.