16 декабря в 12:00 на большой сцене Театра юных зрителей им. А.А. Брянцева состоится премьера спектакля «Варвара-краса, длинная коса» по мотивам сказки В. Жуковского «Сказка о царе Берендее» в постановке режиссёра-хореографа Антона Дорофеева.

Основой для спектакля театра стали пьеса и стихи Евгения Муравьева и музыка композитора Владимира Баскина. Сюжет сказки Василия Жуковского о царе Берендее знаком многим взрослым и детям по известному советскому фильму режиссёра Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса».

У царя Берендея долго не было детей. Однажды царь отправляется в дальнее путешествие. По дороге он останавливается у колодца, чтобы напиться воды, но в это время кто-то хватает его за бороду. Взамен за освобождение Кощей просит у царя отдать ему то, о существовании чего тот в своем царстве даже и не знает. Берендей соглашается, но, вернувшись домой, видит своего новорожденного сына...

Режиссёр о спектакле: «В этой сказке очень динамичный сюжет и отлично выстроенная драматургия. В ней есть яркие сказочные персонажи — Кощей, царь Берендей, два Елисея. Есть интересная история с подменой царевича. Сказка всегда передает опыт поколений, он сконцентрирован в некой метафорической форме, которую дети, как ни странно, считывают, когда слушают или смотрят сказки.

Мне кажется, что эта история будет интересна детям. Каждый в ней увидит что-то своё, для каждого ребенка найдется своя тема. Это будет хороший детский мюзикл с хеппи-эндом, который отлично подойдет для семейного просмотра».

Главный режиссёр ТЮЗа им. А. А. Брянцева Сусанна Цирюк: «Мы с большой радостью и удовольствием репетируем этот спектакль и надеемся, что он станет замечательным новогодним подарком для петербургской публики. Яркая, шлягерная музыка, русский фольклорный колорит, скоморошьи забавы, обилие хореографии и трюков, эффектные костюмы и декорации, заразительная энергетика молодых артистов нашего театра — всё это не может не увлечь зрителей самого разного возраста, от мала до велика. Приглашаем детей, пап и мам, бабушек и дедушек на декабрьские премьеры сказки-мюзикла "Варвара-краса, длинная коса"».

Автор пьесы и стихов — Евгений Муравьев

Композитор — Владимир Баскин

Режиссёр-хореограф — Антон Дорофеев

Художник-постановщик — Татьяна Королёва

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Ирина Вторникова

Музыкальный руководитель — Александра Чопик

Режиссёр-ассистент — заслуженный артист России Борис Ивушин

В спектакле заняты: Милана Владыкина, Николай Балобан, Юлия Корж, Максим Погольша, Кузьма Стомаченко, Денис Гильманов, Кирилл Таскин, Артемий Веселов, Антон Войналович, Константин Федин, Анастасия Малахова, Анна Потакова, Анна Петросян, Данила Лобов, Никита Худяков, Янина Бушина, Василина Стрельникова.

Следующие показы спектакля: 17 декабря, 12:00, 16:00; 23 декабря, 11:00; 30 декабря, 12:00, 16:00, 4 января, 12:00, 16:00.

Подробности здесь: https://www.tyuz-spb.ru/spektakli/varvara-krasa-dlinnaya-kosa.html

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