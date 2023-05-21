Руслан Кацагаджиев поставил «театральный хоррор» для всей семьи

«Русалки» – новый спектакль независимого проекта Руслана Кацагаджиева на

площадке Театра Поколений. Постановка основана на мистической повести Ореста

Сомова «Русалка» по мотивам малороссийских преданий.

Вышедшая в 1829 году , повесть «Русалка» — одна из первых литературных сказок России, а Сомов — один из первых российских литераторов, обратившихся к жанру авторской сказки. Это красивое, атмосферное произведение, наполненное славянским фольклором, мифологией и глубоким философским смыслом.

Спектакль Руслана Кацагаджиева — тоже своего рода страшная сказка, «театральный

хоррор». Нам хотелось рассказать эту историю завтрашним взрослым – подросткам, поэтому мы вышли из привычного пафосного театрального пространства и привычной театральности. В спектакле переплетаются элементы драматического и пластического театра, отсылки к ритуалам и песням восточных славян.

Сюжет нашей страшной сказки вне времени, он не кажется далеким и устаревшим, сближая зрителя с героями истории.

После окончания спектакля состоится встреча-обсуждение зрителей с авторами постановки.

Проект реализован при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

26 мая в 19:30, Театр Поколений

Адрес: Курляндская ул., 49. Правое крыло, 5 этаж

Возрастная категория 12+

Продолжительность спектакля – 1 час 45 минут без антракта