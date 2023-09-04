Новая сцена Александринского театра запускает цикл лекций «Что стало с музыкой в ХХ веке»

9 сентября в 19:00 пройдёт первая лекция «Европа: на руинах романтизма» в рамках образовательной программы о музыкальном искусстве XX века на Новой сцене Александринского театра. Лектором станет музыкант, куратор и редактор старейшего журнала о музыке «Музыкальная академия» Элина Андрианова. Лекцию будет сопровождать живая музыка в исполнении пианистки и солистки оркестра musicAeterna Александры Листовой.

В двадцатом веке каждый композитор — демиург собственной вселенной, изобретающий новый язык и заново отвечающий на вопрос, что такое музыка. В новом лекционном курсе Элина Андрианова попробует составить карту этих миров, которые постоянно воздвигались и рушились. Речь пойдет о магистральных течениях, знаковых событиях и композиторах, определивших облик музыкального искусства прошлого столетия на трех «культурных континентах» — в Европе, США и России.

Первая лекция посвящена Европе на рубеже XIX–XX веков. В небе уже парят вагнеровские валькирии, воздух отравлен ядом декадентства. Пока в Вене композитор Арнольд Шёнберг изобретает новый метод композиции, публика в Париже восхищенно наблюдает за «Русскими сезонами», не подозревая, что скоро станет свидетелем «революции в мировой музыке».

Лектор

Элина Андрианова — музыкант, редактор интернет-версии журнала «Музыкальная академия», редактор агентства «Суть медиа». Курирует культурные и образовательные проекты, читает публичные лекции об академической музыке.

При участии

Александра Листова — пианистка, солистка оркестра musicAeterna, участница ансамбля современной музыки JUST Ensemble.

Куратор

Анастасия Антоненкова — музыкальный менеджер, заместитель генерального продюсера Новой сцены Александринского театра.