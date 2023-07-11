12 и 13 июля в театре «Приют комедианта» пройдут спектакли-концерты Олега Погудина «Мелодия рассвета»

«Питерец.ру» изучил афишу городских театров на эту неделю и обратил внимание на два подряд спектакля-концерта Олега Погудина в театре «Приют комедианта» (худрук – В. М. Минков). Основу постановки «Мелодия рассвета» составляют полтора десятка греческих песен, переложение которых народный артист России сделал самостоятельно.

В аннотации к спектаклю-концерту Погудина сказано, что так называемая «ребетика» – это лёгкая и мелодичная греческая «городская песня». Цитируем самого певца:

«Песни – грустные и весёлые, наивные, но и хитроватые, бывает – и грубоватые, но и возвышенные. В них есть солнце, море, Босфор, любовь, тоска по родине, бедность, одиночество и надежда…»

При этом авторами песен, которые легли в основу спектакля-концерта Погудина, были как уличные музыканты, так и выпускники консерваторий или модные литераторы. Главное – это подлинность чувств и переживаний, которые привели к созданию подобной музыки.

Сайт театра «Приют комедианта» отдельно отмечает, что спектакль в четверг 13 июля состоится с участием Мананы Гогитидзе – актрисы музыкального театра, лауреата Национальной премии «Золотая Маска» и премии «Музы Петербурга». Начало обоих спектаклей – в 19:00, продолжительность – полтора часа.