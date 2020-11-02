Премьера спектакля «А зори здесь тихие…»

3 ноября в 19.00 РГИСИ представит премьеру спектакля «А зори здесь тихие…» в рамках Ежегодной всероссийской акции «Ночь искусств» онлайн. Показ пройдет на YouTube-канале института и на странице ВКонтакте. Видеоверсия премьерного спектакля создавалась специально для акции «Ночь искусств».

Это будет третий премьерный показ постановки, которой 9 и 10 октября Учебный театр «На Моховой» открыл работу после более чем полугодового перерыва. Запись осуществлялась на первом премьерном показе. Режиссер спектакля Николай Мишин о видеоверсии: «Конечно, этот спектакль создавался для сцены. И любая видеоверсия чревата потерей части его смыслов. Потерей объема. Сидящий перед компьютером зритель не включен в действие настолько, насколько включен в него театральный зритель. В то же время видео позволяет укрупнить моменты, которые могут быть не видны из зала – увеличить, сконцентрировать внимание на деталях, которые имеют шанс потеряться. Так что благодаря акции “Ночь искусств” у зрителей есть возможность увидеть две версии спектакля. Одну – дома на экране. Другую – в Учебном театре». Следующие показы «А зори здесь тихие…» в Учебном театре «На Моховой» пройдут 7 и 8 ноября. Видеоверсия будет доступна для просмотра в течение суток.

История о пяти девочках-зенитчицах и старшине Васкове пережила множество воплощений в кино и на сценах отечественных и зарубежных театров. Создатели спектакля – режиссер, старший преподаватель РГИСИ Николай Мишин и студенты 4 курса мастерской Ю.М. Красовского – исследуют вопрос любви, которая позволяет человеку увидеть красоту. Ведь человек, познавший красоту жизни уже не способен на ее уничтожение.

Работа над постановкой продолжалась почти год – пять месяцев репетиции шли в дистанционном формате. Музыку и афишу к спектаклю также создавали студенты – будущие артисты театра и кино мастерской Ю.М. Красовского.

Продолжительность: 2 часа 30 минут