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Питерец.ру » Культура » Концерт Just Ensemble и Студии Авангардной Музыки

Концерт Just Ensemble и Студии Авангардной Музыки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Just Ensemble исполнит произведения новаторов академической музыки и современных композиторов в рамках лабораторного проекта Новой сцены Александринского театра

6 июля в 19:00 состоится первый концерт в рамках лабораторного проекта Новой сцены Александринского театра «Студия Авангардной Музыки» совместно с молодым петербургским коллективом Just Ensemble. В программе концерта: «Тринадцать цветов заходящего солнца» Тристана Мюрая, «Голоса исчезнувших птиц» Элины Лебедзе, «Lo Spazio Inverso» Сальваторе Шаррино, «Sweet Air» Дэвида Лэнга, «Noa Noa» Кайи Саариахо, «Living Room Music» Джона Кейджа, «Piano Sonata №3» Егора Савельянова (первое исполнение в Санкт-Петербурге). После музыкальной части пройдёт обсуждение с исполнителями, где участники концерта поговорят о концепциях исполняемых произведений.

«Есть много интересной и редко исполняемой музыки. Но количество ансамблей в Петербурге, которые профессионально специализируются на современном репертуаре, можно посчитать по пальцам одной руки. Концерт молодого коллектива Just Ensemble на Новой сцене Александринского театра — это возможность услышать и увидеть современную музыку в её разнообразии. Акцент программы будет сделан на различии композиторских подходов и возможных звучаний: от музыки, сочетающей акустические инструменты с электронным звуком — до музыки минимализма и графических партитур. На концерте прозвучат произведения знаковых для второй половины XX и начала XXI века композиторов, таких как Джон Кейдж, Тристан Мюрай, Сальваторе Шаррино и Кайя Саариахо. Их произведения будут звучать в сочетании с музыкой композиторов наших современников и друзей, Егора Савельянова и Элины Лебедзе. В какой-то момент, благодаря возможностям звука, вы сможете окунуться в воспоминания детства, а возможно, что мы телепортируемся в вашу гостиную комнату или даже услышим голоса исчезнувших птиц», — сообщает солист и один из основателей ансамбля Игнат Хлобыстин.

Студия Авангардной Музыки (САМ) — это лабораторный проект, где собираются музыканты, исполнители и композиторы, чтобы поработать над исполнением и созданием новаторской музыки созданную на стыке междисциплинарных искусств. В проекте участвуют не только академические музыканты, но и саунд-артисты создающие электронную музыку, медиахудожники, звукорежиссёры и многие другие, организованные в творческий коллектив, цель которого — проецирование, создание эксклюзивного и аутентичного звучания.

Just Ensemble — молодой коллектив из Санкт-Петербурга, специализирующийся на исполнении современной академической музыки. Ансамбль создан в сентябре 2021 года по инициативе молодых композиторов и исполнителей. Участники коллектива — студенты и выпускники консерватории, исследующие современное исполнительское искусство, новые подходы к звуку и композиции. Коллектив выступает на разных площадках города, таких как Музей звука, Малый зал филармонии, Союз композиторов, Новая сцена Александринского Театра и Дом Радио. Ансамбль участвовал на международном аудиовизуальном фестивале «Epicentrum», на фестивале новой музыки «Звуковые пути», а также выступал, как приглашенный коллектив в рамках Международной композиторской академии в городе Чайковский.

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