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Питерец.ру » Культура » 28 июня в Мариинском театре выступят участники XVII конкурса имени Чайковского – пианисты Александр Ключко и Коки Куроива, а также скрипачка Анна Савкина

28 июня в Мариинском театре выступят участники XVII конкурса имени Чайковского – пианисты Александр Ключко и Коки Куроива, а также скрипачка Анна Савкина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.mariinsky.ru
Начало концерта в рамках фестиваля «Звёзды Белых ночей» – в 20:30.

«Питерец.ру» слышал выступления всех трёх участников завтрашнего концерта в Мариинском театре. Скрипачка Анна Савкина известна ценителям классической музыки ещё с середины позапрошлого десятилетия, отличившись на конкурсах юных исполнителей. Савкина – лауреат конкурсов имени Ойстраха и Шпора в 2006–2008 годах. В Санкт-Петербурге Савкина удостоилась второй премии на конкурсе имени Савшинского 2 года назад. На продолжающемся 17-м конкурсе имени П. И. Чайковского Савкина в первом туре исполняла фантазию на тему «Кармен» венгерского композитора Хубаи.

Пианист Александр Ключко прекрасно известен в России и за рубежом, поскольку имеет множество наград с международных конкурсов. Ключко считался одним из фаворитом фортепианного отделения конкурса имени Чайковского в этом году и дошёл до второго тура, где исполнил 2-ю сонату Рахманинова. Ключко уже выступал с Симфоническим оркестром Мариинского театра, играл в Академической капелле Санкт-Петербурга. Сейчас Ключко продолжает обучение в Московской консерватории у Павла Нерсесьяна.

Японский пианист Коки Куроива тоже не смог пробиться в финал конкурса Чайковского, но порадовал московскую публику концертной сюитой из балета «Щелкунчик» в переложении Плетнёва.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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