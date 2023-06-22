На международном конкурсе имени П. И. Чайковского сегодня вступили в борьбу фавориты у пианистов – Тимофей Доля и Александр Ключко, но один из них разочаровал

Пока петербуржец Илья Папоян готовится ко 2-му туру конкурса Чайковского, поговорим о некоторых других участников фортепианной части. «Питерец.ру» не просто так посчитал, что Тимофей Доля и Александр Ключко – одни из фаворитов конкурса: достаточно взглянуть на список их регалий.

Доля, выпускник МГК, сейчас продолжает своё музыкальное образование в Граце у австрийского профессора Маркуса Ширмера. Доля в 2016 году стал обладателем стипендии Президента России, тогда же победил на конкурсе в Германии, а 2 года назад Доля получил Гран-при московского международного конкурса имени Рудольфа Керера. Студент МГК Ключко первенствовал в конкурсах в Астане, Иль-де-Франс, на Манхэттене и на конкурсе Рахманинова в прошлом году.

Доля открывал сегодняшнюю программу в 13:00. В его репертуаре для первого тура были Бах, Гайдн, Шопен, Лист, Рахманинов и конечно же Чайковский. Сыграно всё было ровно и академично, но без экспрессии выступавшего вчера Николая Кузнецова (на фото).

А вот более молодой Ключко то ли волновался, то ли решил не раскрывать карты перед конкурентами во время своего выхода, но его игру можно назвать едва ли не разочаровывающей. Ключко включил в свою программу 32-ю сонату Бетховена и «Дикую охоту» Листа.