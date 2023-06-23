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Питерец.ру » Культура » Российские скрипачки Анна Савкина, Агафия Григорьева, Мария Лундина и Софья Девуцкая выбыли после первого тура на международном конкурсе имени Чайковского

Российские скрипачки Анна Савкина, Агафия Григорьева, Мария Лундина и Софья Девуцкая выбыли после первого тура на международном конкурсе имени Чайковского

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
tchaikovskycompetition.com
В следующий тур прошли восемь российских участников и представители трёх зарубежных стран.

В скрипичном жюри XVII международного конкурса имени П. И. Чайковского «Питерец.ру» обнаружил следующие имена – Виктор Третьяков (председатель и триумфатор этого конкурса в далёком 1966 году), народный артист СССР Юрий Башмет, народный артист России Вадим Репин и победивший на этом конкурсе в 2015 году Павел Милюков. По итогам первого тура дальше прошли восемь российских скрипачей – Даниил Коган, Леонид Железный, Елена Таросян, Равиль Ислямов, Александра Ли, Михаил Усов, Александр Папышев и Инна Якушева.

Все скрипачи в стартовом туре играли 24-й каприс Никколо Паганини и ещё один каприс того же итальянского композитора. Поэтому желающим поверхностно сравнить впечатление от игры участников конкурса можно посоветовать ориентироваться именно на всем известный 24-й каприс Паганини.

Сразу четыре российских исполнительницы по решению жюри больше не сыграют на 17-м конкурсе – это Анна Савкина (на фото – во время жеребьёвки), Агафия Григорьева, София Девуцкая и Мария Лундина.

Если Коган и Таросян играют на скрипках Страдивари, то Анна Савкина – на предоставленной Санкт-Петербургским домом музыки инструменте Балестриери. Второй тур скрипичного отделения начнётся 23 июня в 13:00 в Малом зале МГК.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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