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Питерец.ру » Культура » В Мариинском театре состоялся концерт участников конкурса имени П. И. Чайковского: выступили скрипачи Леонид Железный и Кокоро Имагава, пианист Богдан Дугалич и знаменитый виолончелист Александр Рамм

В Мариинском театре состоялся концерт участников конкурса имени П. И. Чайковского: выступили скрипачи Леонид Железный и Кокоро Имагава, пианист Богдан Дугалич и знаменитый виолончелист Александр Рамм

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
Рамм – обладатель II премии конкурса имени Чайковского в 2015 году.

«Питерец.ру» впечатлён организаторскими способностями Валерия Гергиева: буквально только что россиянин Леонид Железный, японка Кокоро Имагава (на фото) и серб Богдан Дугалич соревновались в рамках 17-го международного конкурса имени П. И. Чайковского в Малом зале Московской консерватории, и вот они – уже на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Вместе с тремя конкурсантами выступил Александр Рамм, получивший серебряную медаль конкурса Чайковского 8 лет назад.

Скрипачка Имагава не прошла во второй тур конкурса Чайковского, Железный не смог выйти в финальный раунд, но оба запомнились зрителям. Выпускница МГК Имагава исполняла «Поэму» Шассона, а Железный в своей первой программе играл «Размышление» Чайковского, в следующем туре – рапсодию «Цыганка» Равеля и 6-ю сонату Изаи. Пианист Дугалич стал неформальным претендентом на приз зрительских симпатий: его невыход во второй тур активнее всего обсуждали в интернете с явно выраженными нотками сожаления. И вот у культурных петербуржцев появилась возможность максимально быстро насладиться игрой недавних конкурсантов вживую.

Гергиев: «Этот дополнительный концерт – свидетельство нашего огромного желания поддержать каждое яркое явление на конкурсе».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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