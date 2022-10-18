Идея на выходные. Бесплатные кинопоказы в Историческом парке

22 и 23 октября в Историческом парке «Россия - моя история» продолжится Фестиваль-ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского.

В 2022 году Андрею Сергеевичу Кончаловскому исполнилось 85 лет. До 31 декабря в кинотеатрах страны проходят ретроспективные показы картин режиссера. Фестиваль-ретроспектива организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В программу Фестиваля вошли художественные фильмы, каждый из которых является шедевром и позволяет проследить творческий путь мастера.

В ИСТОРИЧЕСКОМ ПАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ:

22 октября «Дорогие товарищи!» (2020)

23 октября «Человек неунывающий» (документальный) (2020)

Начало сеансов в 14:00.

Вход свободный.

Бассейная ул., 32, стр. 1

Возраст 16+