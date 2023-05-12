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Питерец.ру » Культура » В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»

В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
В Приоратском парке Гатчины открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»

В Приоратском парке Гатчины открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка», приуроченная к 270-летию со дня рождения архитектора Николая Львова.

270 лет назад — 15 мая 1753 года по новому стилю — родился Николай Александрович Львов. Один из главных его шедевров находится в Гатчине — Приоратский дворец в окружении живописного холмистого парка, который стал  одним из символов города. 

Познакомиться с материалами, рассказывающими о жизни и многообразии научных интересов Львова можно на выставке под открытым небом «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка», подготовленной Парковым агентством Ленинградской области совместно с Гатчинским музеем-заповедником, музеями, связанными с именем архитектора, Третьяковской галереей и Русским музеем. Выставка продлится до 8 июня.

Источник: Администрация Ленобласти
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