В Гатчине открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка»

В Приоратском парке Гатчины открылась выставка «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка», приуроченная к 270-летию со дня рождения архитектора Николая Львова.

270 лет назад — 15 мая 1753 года по новому стилю — родился Николай Александрович Львов. Один из главных его шедевров находится в Гатчине — Приоратский дворец в окружении живописного холмистого парка, который стал одним из символов города.

Познакомиться с материалами, рассказывающими о жизни и многообразии научных интересов Львова можно на выставке под открытым небом «Русский Леонардо — создатель Приоратского парка», подготовленной Парковым агентством Ленинградской области совместно с Гатчинским музеем-заповедником, музеями, связанными с именем архитектора, Третьяковской галереей и Русским музеем. Выставка продлится до 8 июня.