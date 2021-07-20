В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России

24 июля в 15:00 в музейно-выставочном центре покажут кинофильм «Морской характер», 1970 г., Мосфильм.

…В августе 1941 года Одесса была полностью блокирована фашистами с суши. Немцам казалось город обречен и является легкой добычей. Силы не равны. Но фашистам не удастся с первого раза взять город. Они понесут большие потери. Доблестные морские пехотинцы дадут достойный отпор захватчикам.

25 июля в 15:00 можно будет посмотреть кинофильм «Случай в квадрате 36-80», 1982 г., Мосфильм.

…В Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения советские корабли Военно-Морского Флота, терпит аварию подводная лодка с вышедшим из строя атомным реактором. Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советские моряки, уничтожив смертоносное оружие, топят подводную лодку противника и ликвидируют возникновение глобального конфликта.

Вход на кинопоказы свободный.