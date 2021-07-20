ента новостей

18:37
В Петербурге установят мемориальную доску в честь первооткрывателя вирусов
18:29
На КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют съезд
18:26
В общевойсковой армии ЗВО более тысячи военнослужащих прошли ревакцинацию от COVID-19
18:24
Гастроли оперы и балета труппы Мариинского театра
18:19
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России
14:15
Большие перемены в составе баскетбольного «Зенита»
11:43
Выставка HYDRA. Искусство новых медиа в контексте эко-тревожности
11:26
На КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
11:21
В Санкт-Петербуоге экипажи морской авиации провели наземную тренировку к Главному военно-морскому параду
11:18
Салютный дивизион ЗВО совершит 700 км. марш из Москвы в Кронштадт для проведения праздничного артиллерийского салюта
11:15
На КАД между развязками с Московским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:08
В Ленобласти разведут мост через "Колу"
10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
09:54
В Петербурге и Ленобласти полицейскими проведена масштабная операция «нетрезвый водитель»
09:53
Явлинский обеспокоен
09:51
В Ленобласти пресечена продажа продажа наркотиков через сеть интернет
09:47
В Петербурге пропавшего ребенка нашли используюя служебную собаку
09:28
Кафе с бывшими бездомными
09:00
Какие продукты вредны для сосудов?
13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России

В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В Историческом парке пройдут бесплатные кинопоказы, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского Флота России

24 июля в 15:00 в музейно-выставочном центре покажут кинофильм «Морской характер», 1970 г., Мосфильм.

…В августе 1941 года Одесса была полностью блокирована фашистами с суши. Немцам казалось город обречен и является легкой добычей. Силы не равны. Но фашистам не удастся с первого раза взять город. Они понесут большие потери. Доблестные морские пехотинцы дадут достойный отпор захватчикам.

25 июля в 15:00 можно будет посмотреть кинофильм «Случай в квадрате 36-80», 1982 г., Мосфильм.

…В Северной Атлантике, неподалеку от района, где проводят учения советские корабли Военно-Морского Флота, терпит аварию подводная лодка с вышедшим из строя атомным реактором. Патрульная служба ВМС США пытается сбить советский самолет-спасатель, а тем временем с неуправляемой лодки в сторону советских кораблей уже направляются две крылатые ракеты. Советские моряки, уничтожив смертоносное оружие, топят подводную лодку противника и ликвидируют возникновение глобального конфликта.

Вход на кинопоказы свободный.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-09-2019, 13:30
Любимые советские фильмы покажут в Историческом парке
15-07-2019, 19:51
Открытие выставки «Военно-морской флот России. В небе, на воде и под водой»
16-07-2018, 09:50
В Финский залив прибыл отряд кораблей Северного флота для участия в параде
19-06-2017, 16:36
Торжественный прием в честь лучших выпускников ВМФ России
23-07-2014, 13:53
Балтийский флот пришвартовался к набережным Северной столицы
23-07-2015, 13:34
Кораблестроители «Полтавы» поздравят Петра I с Днем ВМФ

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
93
Сегодня, 10:48
В Петербурге женщина на иномарке сбила 11-летнюю девочку
0
298
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
321
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
395
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
Наверх