В первый день осени в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел». Вернисаж в присутствии автора состоится 8 сентября.

В творчестве художника есть две тематические линии: первая, связанная с родными местами, с русской деревней, с провинцией (Новая Ладога, Торопец). Здесь все просто, прозаично, сурово и зачастую решено в сумрачной, серо-коричневой гамме, как бы дышащей сыростью обнажившейся от снега весенней почвы. Дома колеблются, кренятся, церковь – наклонена, плывет, не находя себе незыблемого положения, деревья и строения порой напоминают буквы спешащего почерка.

Вторая линия – карусель зарубежной фиесты, напоминающие театральные постановки пейзажи Флоренции, Венеции, Парижа… Из импульсивного изобразительного описания возникает своего рода модель мира, – пластичного, живого, исполненного потенции движения.

В серии «Посвящений Матиссу» эти две линии скрещиваются. Образы из полотен великого француза переселены в квартиру художника (вернее – в комнату в коммуналке). Рядом с замечательной изразцовой печатью эпохи модерна мы встречаем матиссовских персонажей – обнаженных натурщиц. Происходит синтез языка двух художников – мир Александра Боркова раскрывается как система взаимоотражений. Кажущееся простым – оказывается сложным, взывающим к раздумью, «разгадыванию». На первый взгляд, вроде бы, вполне бесхитростный и даже грубоватый стиль автора, выдерживает длительное созерцание, покоряя тонкостью живописного ощущения.

Александр Петрович Борков (Род. 16 апреля 1961 года, Новая Ладога) – живописец и график, акварелист и эстампист: линогравюра, офорт, сухая игла, литография, монотипия. Окончил художественно-графический факультет Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Участник 250 групповых и персональных выставок России и зарубежья.

Преподавал в провинции Квебек (Канада, 1992-1996) и России. Работы художника хранятся в музейных коллекциях Государственного Русского музея, Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков, ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург), Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Омскои областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Новоладожском историко-краеведческом музее.

Выставка «Я всегда рисовал, что хотел» продлится в АРТМУЗЕ до 1 ноября. Вернисаж в присутствии автора пройдет 8 сентября в 19:00.

Куратор выставки Марина Гуревич