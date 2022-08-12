ента новостей

20:56
Выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел»
20:48
В Ленобласти военнослужащие ЗВО захоронили останки 85 советских воинов, найденных при раскопках
13:35
Выставка «Метаморфозы»
13:26
Выставка «В движении»
13:20
На 26 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью перекроют движение
13:10
В Петербурге мужчина выстрелил себе в голову из травмата
13:05
В Шушарах из окна квартиры выпало двое детей
12:33
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнего мальчика
12:29
В Петербурге иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
12:22
В Петербурге автоледи на иномарке сбила подростка
12:18
В Петербурге задержали мужчину за грабеж
12:15
В Петербурге задержали женщину за хулиганскую стрельбу из травмата
12:03
Росмолодежь открыла прием заявок на второй сезон конкурса грантов
11:39
В Новом Девяткино тушили пожар в квартире
11:13
По меньшей мере 21 протестующий убит во время антиправительственных протестов в Сьерра-Леоне
11:03
Вооруженный мужчина берет заложников в банке в Бейруте
10:47
В Ленобласти водителя иномарки достали спасатели после приземления в кювете
10:07
Ковидные пациенты выздоравливают
09:39
Тунис подсуетился
08:57
Они повысили зарплаты
15:22
Выставка «Свет тишины»
15:13
Работы на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны завершены досрочно
14:33
В Петербурге пройдёт футбольный товарищеский матч в память об игроках клуба «Пахтакор»
14:20
В Луге мужчина стал размахивать ножом в магазине. Хотел вынести продукты мимо кассы
13:42
Ким Чен Ын из Северной Кореи объявил о победе над коронавирусом
13:33
Поклонники Бутусова прошлись по Петербургу босиком
12:41
В Петрбурге произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика
12:28
В Петербурге задержаны двое граждан за квартирный разбой
12:24
В Петербурге задержан гражданин, обманувший пенсионерку
12:20
Акция МВД России «Зарядка со стражем порядка»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел»

Выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Артмуза
В музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел»

В первый день осени в музее современного искусства АРТМУЗА открывается выставка Александра Боркова «Я всегда рисовал, что хотел». Вернисаж в присутствии автора состоится 8 сентября.
В творчестве художника есть две тематические линии: первая, связанная с родными местами, с русской деревней, с провинцией (Новая Ладога, Торопец). Здесь все просто, прозаично, сурово и зачастую решено в сумрачной, серо-коричневой гамме, как бы дышащей сыростью обнажившейся от снега весенней почвы. Дома колеблются, кренятся, церковь – наклонена, плывет, не находя себе незыблемого положения, деревья и строения порой напоминают буквы спешащего почерка.
Вторая линия – карусель зарубежной фиесты, напоминающие театральные постановки пейзажи Флоренции, Венеции, Парижа… Из импульсивного изобразительного описания возникает своего рода модель мира, – пластичного, живого, исполненного потенции движения.
В серии «Посвящений Матиссу» эти две линии скрещиваются. Образы из полотен великого француза переселены в квартиру художника (вернее – в комнату в коммуналке). Рядом с замечательной изразцовой печатью эпохи модерна мы встречаем матиссовских персонажей – обнаженных натурщиц. Происходит синтез языка двух художников – мир Александра Боркова раскрывается как система взаимоотражений. Кажущееся простым – оказывается сложным, взывающим к раздумью, «разгадыванию». На первый взгляд, вроде бы, вполне бесхитростный и даже грубоватый стиль автора, выдерживает длительное созерцание, покоряя тонкостью живописного ощущения.
Александр Петрович Борков (Род. 16 апреля 1961 года, Новая Ладога) – живописец и график, акварелист и эстампист: линогравюра, офорт, сухая игла, литография, монотипия. Окончил художественно-графический факультет Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Участник 250 групповых и персональных выставок России и зарубежья.
Преподавал в провинции Квебек (Канада, 1992-1996) и России. Работы художника хранятся в музейных коллекциях Государственного Русского музея, Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков, ЦВЗ Манеж (Санкт-Петербург), Государственном музее истории Санкт-Петербурга, Омскои областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Новоладожском историко-краеведческом музее.
Выставка «Я всегда рисовал, что хотел» продлится в АРТМУЗЕ до 1 ноября. Вернисаж в присутствии автора пройдет 8 сентября в 19:00.
Куратор выставки Марина Гуревич

Источник: Артмуза
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-09-2021, 14:02
Выставка «Невидимые линии»
4-02-2020, 19:56
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» художника Фридриха Михельсона
24-01-2022, 22:25
Выставка одесского художника и поэта Олега Сона
22-08-2019, 13:25
Выставка графики Александры Анюхиной «Странствия»
22-08-2019, 13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»
28-02-2020, 19:53
Выставка «Шепот мира»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
90
Сегодня, 12:33
В Кронштадте иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
75
Сегодня, 12:29
В Петербурге иномарка сбила 9-летнего велосипедиста
0
78
Сегодня, 12:22
В Петербурге автоледи на иномарке сбила подростка
0
84
Сегодня, 10:47
В Ленобласти водителя иномарки достали спасатели после приземления в кювете
Наверх