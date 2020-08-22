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Питерец.ру » Культура » Выставка работ Полины Заремба «Голубое золото»

Выставка работ Полины Заремба «Голубое золото»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗА
Для Полины Заремба живопись – способ познания мира и себя в этом мире.

Для Полины Заремба живопись – способ познания мира и себя в этом мире. Она не пытается повторить действительность, а следует за ней, всматриваясь, вслушиваясь, пытаясь ощутить настоящее, живое, саму суть. Ее многослойные композиции, обращенные к чувственному опыту зрителя, вполне могут являться своего рода колористическими сюитами. Образы окружающего мира, однажды, увиденные автором, перерастают в фантасмагорические отражения, сплетенные с беспредметным потоком цветовых пятен и линий.
Колористическая гармония холстов музыкальна: от нежно серо-голубых тонов через бирюзово-зелёные до пульсирующих жёлтых. Цвет увлекает художницу, позволяет выразить и бешеную динамику, и мягкое равновесие. Точно найденный цветовой строй передает ощущение, впечатление, внимательно и тонко выстроенное и претворенное в ее живописных сюитах. Художник, взаимодействуя с внешним миром, видит окружающее через призму собственной перцепции и мировоззрения.
Основой для современной абстрактной живописи являются история ее формирования на протяжении драматичного XX столетия, традиции и стратегия дальнейшего развития. Синтез живописных, литературно-поэтических и философских опытов мы наблюдаем в творчестве родоначальника абстрактного искусства Василия Кандинского - автора известного трактата «О духовном в искусстве». Для Кандинского красочная палитра – это «космос, новый мир, рождающийся путем катастроф». Он связывал цвет с определенными звуками и состоянием души. Понятие пластической композиции русский абстракционист оценивал очень высоко, поэтому для него абстрактно-метафизическая форма передачи художественной действительности стала единением духовного и материального, объективного и субъективного. В след за исканиями Кандинского эту тенденцию мы наблюдаем и в работах Полины, продолжающих традиции русской абстрактной школы живописи.

Музей современного искусства АРТМУЗА

Галерея «Design club», 2 этаж 0+
02.09 — 27.09.2020

Санкт-Петербург, 13 линия В. О., дом 70

Источник: АРТМУЗА
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