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Питерец.ру » Культура » Выставка «Город N»

Выставка «Город N»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Эрарта
Музей Эрарта представляет выставку киноактрисы и фотографа Анны Цветковой.

На выставке «Город N» будут представлены черно-белые фотографии известных российских деятелей культуры — Егора Кончаловского, Сергея Безрукова, Григория Некрасова, Александра Устюгова и других. Это не только портреты и репортажные кадры с киносъемок, но и самодостаточные авторские снимки. Часть фотографий входит в проект «Город N», созданный совместно с петербургскими артистами и давший название выставке в Эрарте. По мысли автора, этот проект «выражает некую абсурдность повседневной жизни, объединенной общей темой “одиночества в толпе”».

Вдохновением к проекту «Город N» послужили фильмы «Счастливые дни» Алексея Балабанова, «Город Зеро» Карена Шахназарова и «Небеса обетованные» Эльдара Рязанова. Виктория Маслова, актриса театра и кино, говорит о фотосерии Анны Цветковой так: «Сам проект несет в себе нечто большее, чем просто картинка. Это возможность посетить другое время, быть кем угодно в той самой толпе, где можно открыть в себе черты другого человека. Для артиста это огромный подарок. “Город N” — это безграничные возможности самого разного времени».

Основной составляющей выставки станут портреты, так называемая «фактура в лицах». Это художественное видение съемочного процесса, творческие поиски образа в момент кинопроб или подготовки актерского портфолио. По мнению автора, именно черно-белые снимки лучше всего передают фактуру, время и внутреннее настроение.

Анна Цветкова — не только киноактриса, но и фотограф. Эти два направления творческой самореализации определяют образ жизни автора: она наполнена общением с яркими и колоритными людьми (актерами, режиссерами и другими участниками кинопроизводства). Кроме того, жизнь Анны — это постоянные поездки и перелеты, однако работа в кино также дает возможность совершать и условные путешествия во времени и пространстве. Постановочный мир дополняет реальный: все это дает массу визуальных впечатлений, предоставляет возможности для уникальных фотосъемок.

Анна Цветкова. Город N

Даты проведения выставки: 31 мая 2023 — 20 августа 2023

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
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