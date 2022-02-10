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Питерец.ру » Культура » Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»

Выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Историко-документальная выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского» открывается в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского

Историко-документальная выставка «Старая Русса — город Ф. М. Достоевского» открывается в Центре искусства и музыки ЦГПБ им. В. В. Маяковского на Невском проспекте, 20 с 16 февраля по 8 марта 2021 года

15 февраля в 12:00 состоится официальная церемония открытия.

Историко-документальная выставка представляет архивные документы и фотографии, рассказывающие о Старой Руссе в 70-е годы XIX века, в то время, когда в городе жил и работал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский (1872-1880 гг.)

К 200-летию со дня рождения писателя Государственный архив Новгородской области (ГАНО) при поддержке архивного комитета Новгородской области создал мобильную историко-документальную выставку, представляющую Старую Руссу как уездный российский город с глубокими историческими и культурными традициями.
На мобильных стендах выставки можно познакомиться с материалами, раскрывающими жизнь города этого времени. На выставке представлены копии архивных документов о городской инфраструктуре Старой Руссы XIX века — карты города, фотографии улиц и исторических объектов, документы о мощении дорог, развитии местной промышленности, строительстве водопровода, освещение улиц и многое другое. Отдельный стенд рассказывает о сообщении города со столицей Санкт-Петербургом и Новгородом — строительстве железной дороги, железнодорожных станций и вокзала, причала, способах проезда в город водным путем через озеро Ильмень.
Разделы выставки рассказывают о городском управлении - переходе от военного поселения к губернскому управлению в эпоху реформ Александра II, создании городской Думы, роли дворянства в жизни города этого времени, посещении города представителями императорского двора. На выставке вы сможете узнать о жителях Старой Руссы в 70-е — 80-е годы XIX века, социальном составе населения, сословиях, повседневных занятиях горожан.
Представлены развитие Старорусского курорта не только как лечебного учреждения, но и как центрального места городской светской культуры и развлечений. Отдельный раздел посвящен церковным традициям Старой Руссы — представлены главные храмы и монастыри, почитание чудотворной иконы Старорусской Божией Матери, крестные ходы в церковные праздники.
На выставке рассказано о старорусских ярмарках и торговле, об образование в городе во второй половине XIX века, о современном сохранении памяти писателя в Старой Руссе.

Вход на выставку свободный в часы работы библиотеки: пн-пт — 11:00-20:00
сб-вс — 11:00-18.00. QR-код не требуется. 

Выставка организована совместно с  Центральным государственным архивом литературы и искусства Санкт-Петербурга, Центральным государственным историческим архивом Санкт-Петербурга, Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником при содействии Администрации Старорусского муниципального района и филиала НГОМЗ «Музеи Ф. М. Достоевского в Старой Руссе», она дополнена также фото-документами из частных собраний  Н. Л. Богдановой и С. Б. Богданова.

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