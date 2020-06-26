Легендарный «Тополь Победы» высадили у музея «Прорыв блокады Ленинграда»

Ленинградская область присоединилась к всероссийской акции «Тополь Победы». Символичным местом, принявшим саженец, стал музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», возле которого волонтеры МТС и руководство музея высадили росток дерева.
Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Он пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стёрт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.
МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип, ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах.
В этом году в честь 75-летия Победы росток легендарного тополя посажен и в Ленинградской области. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый посетитель музея понимал, что перед ним — тот самый тополь.
Справка:
Ранее волонтерская акция «Тополь Победы» проходила в 2017 и 2018 годах в 32 регионах России. В 2020 еще 10 регионов присоединились к проекту − теперь легендарный тополь будет растет от Калининграда до Камчатки. Саженцы тополя обладают уникальным генотипом уцелевшего дерева, при этом являются непылящими и неалергенными.