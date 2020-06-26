Легендарный «Тополь Победы» высадили у музея «Прорыв блокады Ленинграда»

Ленинградская область присоединилась к всероссийской акции «Тополь Победы». Символичным местом, принявшим саженец, стал музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда», возле которого волонтеры МТС и руководство музея высадили росток дерева.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Он пережил кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стёрт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип, ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах.

В этом году в честь 75-летия Победы росток легендарного тополя посажен и в Ленинградской области. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый посетитель музея понимал, что перед ним — тот самый тополь.

«Ленинградская область была ареной крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Ценой своей жизни солдаты, партизаны и простые жители защищали подступы к Ленинграду. В год 75-летия Победы мы решили подарить нынешнему и будущим поколениям еще одно напоминание о подвиге наших дедов и прадедов. Каждый ленинградец и петербуржец может посетить музей и своими глазами увидеть уникальный саженец и узнать историю знаменитого дерева» — рассказал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

«На территории музея-заповедника растут деревья – живые свидетели жесточайших боев за Ленинград. Сегодня у музея появился еще один мемориальный росток – потомок дерева, пережившего Сталинградскую битву. Так соединилась память о двух важнейших символах патриотизма – Ленинграде и Сталинграде», — отмечает заведующий музеем-заповедником «Прорыв блокады Ленинграда» Денис Пылёв.

Справка:

Ранее волонтерская акция «Тополь Победы» проходила в 2017 и 2018 годах в 32 регионах России. В 2020 еще 10 регионов присоединились к проекту − теперь легендарный тополь будет растет от Калининграда до Камчатки. Саженцы тополя обладают уникальным генотипом уцелевшего дерева, при этом являются непылящими и неалергенными.