Приближается зимний Garage Sail в Севкабель Порту. 2 - 4 декабря в Цеху на 1 этаже пройдет уже седьмая распродажа, на которой соберутся продавцы с одеждой, интерьерным декором, аксессуарами, винилом и всем-всем, что так и не пригодилось. Новое, как известно, — хорошо забытое старое.

На прошлых сейлах мы встретили: винтажное свадебное платье, подвешенное прямо к потолку Цеха, рейлы с одеждой бывшего парня, восточные ковры, советскую мебель и даже настоящий спортивный мустанг. Были замечены большие монстеры и милые кактусы в горшках, а еще стеллаж для обмена книгами.

Команда Порта тоже в деле. Уже собраны и ждут новых владельцев: виниловые пластинки, джинсы Levis и выпускное платье. Присоединится уже в третий раз и редакция Sobaka.ru. На предыдущих сейлах у комьюнити-корнеров замечены платья COS, тренчи Burberry и винтажная сервировочная посуда. Газета Metro организует буккроссинг, на который редакторы принесут любимые книги и редкие издания. Присоединиться может каждый: положил книгу – возьми приглянувшуюся.

Мастера из SneakerKlin будут бесплатно чистить кроссовки прямо на распродаже, а если уход потребует большего времени, то заберут обувь с Распродажи и доставят обновленную пару бесплатно курьером.

Отдохнуть шоппинга можно, перекусив в зоне фудкорта, там — норвежские гирос, классические бургеры и вафли... На танцы у диджей-пульта гостей ждут ученики и преподаватели Synth college. А специально для гостей Распродажи станет бесплатным пинг-Порт, настольный теннис у моря. Всех, кто привык согреваться иначе, за барной стойкой встретят полюбившиеся «Мачты»

*Почему же Sail, а не Sale? Ответ простой и это вовсе не опечатка! Распродажа проходит в Порту и sail означает «плыть», «парус». Так что давайте расправим наши паруса и отправимся на охоту за сокровищами!

2-4 декабря 2022, с 12:00 до 21:00

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б

Кабельный цех, 1 этаж

Вход свободный