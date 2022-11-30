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Питерец.ру » Общество » Garage Sail в Севкабель Порту

Garage Sail в Севкабель Порту

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81
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Севкабель Порт
Приближается зимний Garage Sail в Севкабель Порту.

Приближается зимний Garage Sail в Севкабель Порту. 2 - 4 декабря в Цеху на 1 этаже пройдет уже седьмая распродажа, на которой соберутся продавцы с  одеждой, интерьерным декором, аксессуарами, винилом и всем-всем, что так и не пригодилось. Новое, как известно, — хорошо забытое старое.

На прошлых сейлах мы встретили: винтажное свадебное платье, подвешенное прямо к потолку Цеха, рейлы с одеждой бывшего парня, восточные ковры, советскую мебель и даже настоящий спортивный мустанг. Были замечены большие монстеры и милые кактусы в горшках, а еще стеллаж для обмена книгами.  

Команда Порта тоже в деле. Уже собраны и ждут новых владельцев: виниловые пластинки, джинсы Levis и выпускное платье. Присоединится уже в третий раз и редакция Sobaka.ru. На предыдущих сейлах у комьюнити-корнеров замечены платья COS, тренчи Burberry и винтажная сервировочная посуда. Газета Metro организует буккроссинг, на который редакторы принесут любимые книги и редкие издания. Присоединиться может каждый: положил книгу – возьми приглянувшуюся.

Мастера из SneakerKlin будут бесплатно чистить кроссовки прямо на распродаже, а если уход потребует большего времени, то заберут обувь с Распродажи и доставят обновленную пару бесплатно курьером.

Отдохнуть шоппинга можно, перекусив в зоне фудкорта, там — норвежские гирос, классические бургеры и вафли... На танцы у диджей-пульта гостей ждут ученики и преподаватели Synth college. А специально для гостей Распродажи станет бесплатным пинг-Порт, настольный теннис у моря. Всех, кто привык согреваться иначе, за барной стойкой встретят полюбившиеся «Мачты»

*Почему же Sail, а не Sale? Ответ простой и это вовсе не опечатка! Распродажа проходит в Порту и sail означает  «плыть»,  «парус». Так что давайте расправим наши паруса и отправимся на охоту за сокровищами!

2-4 декабря 2022, с 12:00 до 21:00 

Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б
Кабельный цех, 1 этаж

Вход свободный

Источник: Севкабель Порт
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