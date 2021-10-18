20 октября в 18.00 Особняке общества «Пальма» пройдёт благотворительный концерт группы Zero People в поддержку доноров костного мозга

Мероприятие организовано Фондом «Страна помогает» при поддержке Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Зрители могут пообщаться с артистами в неформальной обстановке и задать музыкантам свои вопросы. Для тех, кто не сможет прийти лично, будет проведена онлайн-трансляция.

Уважаемые зрители! Просим вас подойти к 17.00-17.30, чтобы успеть переодеться и поучаствовать в донорских активностях.

Концерт начнётся ровно в 18.00!