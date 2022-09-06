Севкабель Порт запускает новый проект SEVCABLEPORT LIVE

SEVCABLEPORT LIVE — серия музыкальных live-выступлений локальных музыкантов и групп, записанных на территории Севкабель Порта.

Преимущество live-выступлений заключается в открытости, непредсказуемом творческом течении, и в полноценном диалоге между музыкантом и зрителем, что помогает почувствовать сопричастность с художественным процессом.

Формат лайв-выступлений вдохновлен популярным проектом Tiny Desk Concerts, в котором приглашенные артисты выступают в студии, стилизованной под рабочий офис. Концепт зародился Бобом Бойленом – сотрудником радиостанции NPR Music после его неудачного похода на выступление фолк-исполнительницы Лоры Гибсон. Из-за шума в баре камерную музыку артистки невозможно было расслышать, поэтому исполнительницу пригласили выступить в офисе радиостанции.

коротко о

Раз в полтора месяца, в Севкабель Порту будут сниматься лайв выступления отобранных коллективов, которые в дальнейшем мы планируем делать открытыми для небольшого количества гостей.

Особенность SEVCABLEPORT LIVE заключается в полноценном эмоциональном художественном обмене, который строится на 3 элементах:

- Порт становится началом аудио-перфоманса, многообразие локаций, архитектурных и дизайн форм — фундамент работы.

- Музыканты, которые органично вписаны в арт-среду — ключевая деталь перформанса и его наполнение.

- Зрители, которым предлагается не только сфокусироваться на творческом процессе, но и быть непосредственно вовлеченными в техническую часть — дух и атмосфера совместной творческой деятельности.

Куратор и вдохновитель проекта — Иван Харламов — продакшен менеджер Севкабель Порта, инженер звукозаписи, звукорежиссёр и мультиинструменталист. Создатель закрытого фестиваля 043 (https://www.instagram.com/o43____/), объединяющего художников артистов и музыкантов разных стилей и жанров под эгидой ежегодного двенадцатичасового события в формате jam session с инсталляциями и выставками. О его проектах можно также почитать в телеграм канале – https://t.me/iamwatchingmusic

Первооткрывателями SEVCABLEPORT LIVE стала группа True Flavas Band, лайв которой записан на крыше ЦЕХ’а этим летом.

Уже совсем скоро начнутся съемки второго эпизода с командой Low Kick Collective