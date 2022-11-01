День Петра I в Театре «На Литейном»

В ленинградском областном Театре «На Литейном» 1 ноября впервые представят музыкально-мультипликационную постановку и исторический роман, посвященные Петру I.

В 12.00 состоится премьера интерактивного детского спектакля «Я озвучиваю мультик. Пётр I». Вместе с главным героем мультфильма — мальчиком Петей – юные зрители отправятся на прогулку по Санкт-Петербургу и попробуют извлечь музыку из немузыкальных предметов: кухонной утвари, строительных инструментов и всего того, что может случайно оказаться под рукой.

В 19.00 артисты театра приглашают всех желающих на премьеру спектакля «Пётр и Алексей» по роману Дмитрия Мережковского в постановке режиссера Сергея Морозова.