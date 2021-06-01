Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»

Предпремьерные показы на сцене ленинградского театра пройдут 5 и 19 июня.

Спектакль по пьесе Бомарше в постановке художественного руководителя театра Сергея Морозова покажет классическую историю, но уже в современных реалиях ─ социальной дистанции, обостренного чувства отчужденности, потери вкуса и запаха. На пути к счастью главным героям придется преодолеть интриги, справиться с жизненными обстоятельствами, обрести веру в себя и снова поверить в любовь.

Роли в спектакле исполняют заслуженный артист России Гелий Сысоев и многие другие талантливые актеры Театра «На Литейном».