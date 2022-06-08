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Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация-2022»

Фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация-2022»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
О стихах, бабочках, лжецах и Петре I: фестиваль «Культурный Выборг.

О стихах, бабочках, лжецах и Петре I: фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация-2022» приготовил для зрителей культурно-познавательную программу.

С 11 по 13 июня во дворе Выборгского замка пройдут показы спектаклей Театра «На Литейном», а в библиотеке Алвара Аалто участников фестиваля ждут лекции театрального критика и педагога, профессора Санкт-Петербургского института кино и телевидения, доцента Российского государственного института сценических искусств Полины Степановой. 

Откроется фестиваль 11 июня премьерой спектакля «Пётр и Алексей», в котором режиссёр Сергей Морозов представит сцены из романа Дмитрия Мережковского в честь юбилея Петра Великого. Вечером 12 июня пройдет праздничный концерт актерской песни #ВотЭтоТеатр, а 13 июня зрители увидят постановку «Тот самый М.» по известной пьесе Григория Горина «Тот самый Мюнхгаузен». Также в программе несколько детских спектаклей: обаятельная сказка «Волшебное кольцо» и интерактивный спектакль-игра «Тот, который сказал «Не верю!».

С подробной программой фестиваля можно познакомиться на странице Выборгского музея-заповедника в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/vyborgmuseum

Проект «Культурный Выборг. Адаптация» впервые был реализован Театром «На Литейном» и Выборгским замком летом 2021 года.

Источник: Администрация Ленобласти
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